Tim Cook: geruchtenlekkers horen hier niet

Tim Cook’s “double down on secrecy” is alweer heel wat jaren geleden. Ondertussen is het probleem van gelekte geruchten nog steeds niet opgelost. Zeker de afgelopen jaren lekten belangrijke details van de nieuwe iPhones steeds vroegtijdig uit. Tijdens een bedrijfsbrede bijeenkomst beloofde Tim Cook aan het personeel dat de jacht op geruchtenlekkers nu echt zal worden opgevoerd. Hij schreef vervolgens ook een memo, die nu is uitgelekt.



De afgelopen maanden was daar al iets van te merken: sommige geruchten over producten die zouden worden geïntroduceerd bleken niet te kloppen en ook features kwamen niet overeen. Het meest opvallend was wel het gerucht over de Apple Watch met platte zijkanten, al kan dat ook een kwestie zijn van een plotselinge koersverandering van Apple . Daarnaast kregen sommige geruchtenlekkers de afgelopen maanden een dreigende brief van Apple’s advocaten, waardoor enkele anonieme (Twitter-)accounts plotseling uit de lucht gingen.

Apple gaat de inspanningen in ieder geval opvoeren en wil de interne en externe mensen die geruchten lekken op de hielen gaan zitten. Een memo daarover werd op dinsdagavond verstuurd en lekte woensdag uit naar the Verge. Apple doet “alles in onze macht om te identificeren” wie vanuit Apple geruchten naar buiten brengen. “Mensen die vertrouwelijke informatie lekken horen hier niet”, meldt Cook. Ook hoort hij dat medewerkers enorm gefrustreerd zijn als de inhoud van een interne vergadering naar verslaggevers uitlekt.

Maar het gaat ook om gelekte producten: “This comes after a product launch in which most of the details of our announcements were also leaked to the press.” Het zou gaan om een vrij kleine groep. Het is niet de eerste keer dat Cook heeft gewaarschuwd over gelekte geheimen. Tegelijk ontstaat ook wel eens de indruk dat Apple bewust bepaalde informatie naar buiten brengt, al dan niet om mensen op het verkeerde been te zetten of om te zorgen dat het net rondom de geruchtenlekkers zich sluit.

Zou het volgende keer lukken om de details over de iPhone 14 binnenshuis te houden? We zijn benieuwd. De vorige keer dat Cook een dergelijke brief stuurde, lekte het ook uit.