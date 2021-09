iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Als je op zoek bent naar een niet al te grote of niet al te kleine nieuwe iPhone, kom je uit bij twee toestellen: de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Beide modellen zijn ongeveer even groot, maar bieden wel elk hun eigen functies met voor- en nadelen. Het maken van de juiste keuze tussen de iPhone 13 vs iPhone 13 Pro is daarom niet zo snel gemaakt. De iPhone 13 Pro is €250,- duurder, maar wat krijg je hier dan extra voor? En wat mis je als je kiest voor de iPhone 13? We laten het je zien in deze vergelijking met de verschillen tussen de iPhone 13 vs iPhone 13 Pro.

De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Verschillen iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Op een aantal belangrijke punten verschillen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro van elkaar. Maar zijn de verschillen groot genoeg om voor het duurdere model te kiezen? Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Prijs : De iPhone 13 is er vanaf €909,-, terwijl de iPhone 13 Pro €1.159,- kost. Dat is een prijsverschil van €250,-.

: De iPhone 13 is er vanaf €909,-, terwijl de iPhone 13 Pro €1.159,- kost. Dat is een prijsverschil van €250,-. Gewicht : 173 gram vs 203 gram: de iPhone 13 is lichter, dankzij het gebruik van aluminium.

: 173 gram vs 203 gram: de iPhone 13 is lichter, dankzij het gebruik van aluminium. Kleuren : Bij de iPhone 13 zijn er vijf kleuren: sterrenlicht (een soort gebroken wit), middernacht (een soort zwart), blauw, roze en rood. Bij de iPhone 13 Pro heb je de keuze tussen zilver, grafiet, goud en het nieuwe Sierra Blue.

: Bij de iPhone 13 zijn er vijf kleuren: sterrenlicht (een soort gebroken wit), middernacht (een soort zwart), blauw, roze en rood. Bij de iPhone 13 Pro heb je de keuze tussen zilver, grafiet, goud en het nieuwe Sierra Blue. Materiaal : De iPhone 13 is gemaakt van aluminium, met een glimmend glazen achterkant. De iPhone 13 Pro verschijnt in een glimmend roestvrij stalen rand met een matglazen achterkant.

: De iPhone 13 is gemaakt van aluminium, met een glimmend glazen achterkant. De iPhone 13 Pro verschijnt in een glimmend roestvrij stalen rand met een matglazen achterkant. Scherm : De iPhone 13 Pro is voorzien van ProMotion, waardoor het scherm bepaalde content met een hogere verversingsgraad toont. Animaties en scrollen zijn daardoor soepeler. Ook heeft het Pro-model een hogere maximale helderheid (1000 nits in plaats van 800 nits).

: De iPhone 13 Pro is voorzien van ProMotion, waardoor het scherm bepaalde content met een hogere verversingsgraad toont. Animaties en scrollen zijn daardoor soepeler. Ook heeft het Pro-model een hogere maximale helderheid (1000 nits in plaats van 800 nits). Processor : In de iPhone 13 Pro zit een iets betere GPU in de chip. Dit merk je vooral bij grafische toepassingen zoals games.

: In de iPhone 13 Pro zit een iets betere GPU in de chip. Dit merk je vooral bij grafische toepassingen zoals games. Achtercamera : De buitenste camera in de iPhone 13 bestaat uit twee lenzen: een groothoek- en ultragroothoeklens. In de iPhone 13 Pro zit ook nog een derde lens, namelijk een telelens. De camera van het Pro-model is ook geschikt voor macrofotografie en met de telelens kun je dus optisch inzoomen.

: De buitenste camera in de iPhone 13 bestaat uit twee lenzen: een groothoek- en ultragroothoeklens. In de iPhone 13 Pro zit ook nog een derde lens, namelijk een telelens. De camera van het Pro-model is ook geschikt voor macrofotografie en met de telelens kun je dus optisch inzoomen. LiDAR : Met de LiDAR-scanner in de iPhone 13 Pro kun je betere augmented reality-functies gebruiken. Ook maak je daarmee portretfoto’s in het donker.

: Met de LiDAR-scanner in de iPhone 13 Pro kun je betere augmented reality-functies gebruiken. Ook maak je daarmee portretfoto’s in het donker. ProRes : ProRes op de iPhone 13 Pro biedt extra mogelijkheden voor de nabewerking van je eigen video’s. Dankzij ProRes is er minder sprake van compressie en zien kleuren er natuurgetrouwer uit.

: ProRes op de iPhone 13 Pro biedt extra mogelijkheden voor de nabewerking van je eigen video’s. Dankzij ProRes is er minder sprake van compressie en zien kleuren er natuurgetrouwer uit. Apple ProRAW : Foto’s in de oorspronkelijke en meest rauwe beeldkwaliteit zodat je optimale keuze hebt in de bewerking met ProRAW in de iPhone 13 Pro. Maar ook zonder bewerking zien de foto’s er goed uit.

: Foto’s in de oorspronkelijke en meest rauwe beeldkwaliteit zodat je optimale keuze hebt in de bewerking met ProRAW in de iPhone 13 Pro. Maar ook zonder bewerking zien de foto’s er goed uit. Batterij: Qua batterijduur heeft de iPhone 13 Pro een streepje voor. Je kan daar zo’n 3 uur langer mee video’s afspelen dan in de iPhone 13. Beide modellen gaan ruim een dag mee, maar de Pro dus net wat langer.

De belangrijkste verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro zitten in het scherm en de camera. Ben je van plan om veel met fotografie te doen en wil je de allermooiste foto’s met je iPhone maken? Dan is de iPhone 13 Pro iets voor jou. Met name als je veel close-ups wil maken en in de weer wil met macrofotografie, lijkt de iPhone 13 Pro de betere keuze. Maar dat wil niet zeggen dat je met de iPhone 13 geen mooie foto’s maakt. Want ook daar zijn de lenzen flink verbeterd voor mooie foto’s en filmen in hoge kwaliteit.

Wil je het beste scherm, dan moet je dit jaar bij de iPhone 13 Pro zijn. Dit model heeft een ProMotion-display met 120Hz beeldverversing. Dat betekent dat animaties er een stuk soepeler uit zien en ook scrollen beter gaat. Apple past de beeldverversing automatisch aan op basis van wat er op het scherm getoond wordt. Zit je een webpagina te lezen, dan daalt de beeldverversing automatisch weer naar een niveau waarbij er minder stroom verbruikt wordt.

Andere verschillen die je bij je aankoop in overweging kunt nemen, is het design. Wil je liever een lichtere iPhone met een matte behuizing en glimmende achterkant? Dan moet je de iPhone 13 hebben. Als je meer voor het premiumgevoel wil gaan, dan is de roestvrij stalen versie misschien wat meer voor jou. De glimmende randen geven wat meer luxe-uitstraling en hij is ook een stuk zwaarder. Er is helaas geen uitvoering met zowel een matte achterkant én niet-glimmende aluminium randen.

Overeenkomsten iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro:

Release : Ze zijn allebei verkrijgbaar vanaf 24 september (met pre-orders vanaf 17 september).

: Ze zijn allebei verkrijgbaar vanaf 24 september (met pre-orders vanaf 17 september). Displayformaat : Beide modellen hebben een 6,1-inch scherm.

: Beide modellen hebben een 6,1-inch scherm. Opslag : Je hebt de keuze tussen dezelfde start opslagcapaciteiten. Het enige verschil is dat de iPhone 13 Pro er ook in 1TB is.

: Je hebt de keuze tussen dezelfde start opslagcapaciteiten. Het enige verschil is dat de iPhone 13 Pro er ook in 1TB is. Waterbestendigheid : IP68, met 30 minuten en 6 meter diep onder water, is bij allebei dezelfde classificatie voor de waterbestendigheid.

: IP68, met 30 minuten en 6 meter diep onder water, is bij allebei dezelfde classificatie voor de waterbestendigheid. Displaytype- en resolutie : Beide modellen hebben een OLED-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 en pixeldichtheid van 460ppi.

: Beide modellen hebben een OLED-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 en pixeldichtheid van 460ppi. Overige schermtechnieken : HDR, True Tone en Haptic Touch vind je op beide modellen.

: HDR, True Tone en Haptic Touch vind je op beide modellen. Barstbestendiger : Apple gebruikt op beide modellen het Ceramic Shield-scherm, dat minder snel barst.

: Apple gebruikt op beide modellen het Ceramic Shield-scherm, dat minder snel barst. Selfiecamera : De voorste camera is op zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 Pro hetzelfde: 12-megapixel met 4K-video, ook wel de TrueDepth-camera genoemd.

: De voorste camera is op zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 Pro hetzelfde: 12-megapixel met 4K-video, ook wel de TrueDepth-camera genoemd. Camerafuncties : Portretmodus, portretbelichting, nachtmodus, de nieuwe Filmmodus (om dynamisch van focuspunt te wisselen tijdens het opnemen) en de fotografische stijlen voor foto’s vind je op beide modellen.

: Portretmodus, portretbelichting, nachtmodus, de nieuwe Filmmodus (om dynamisch van focuspunt te wisselen tijdens het opnemen) en de fotografische stijlen voor foto’s vind je op beide modellen. 5G : De iPhone 13-serie ondersteunt op alle modellen dezelfde 5G-standaard.

: De iPhone 13-serie ondersteunt op alle modellen dezelfde 5G-standaard. Bluetooth en wifi : Apple gebruikt Bluetooth 5.0 en Wifi 6. Ook de Ultra-Wideband vind je op beide uitvoeringen.

: Apple gebruikt Bluetooth 5.0 en Wifi 6. Ook de Ultra-Wideband vind je op beide uitvoeringen. Aansluitingen : Apple gebruikt de Lightning-aansluiting op alle modellen.

: Apple gebruikt de Lightning-aansluiting op alle modellen. SIM : Dualsim (ook met de nieuwe dual-eSIM) vind je op zowel de iPhone 13 als iPhone 13 Pro.

: Dualsim (ook met de nieuwe dual-eSIM) vind je op zowel de iPhone 13 als iPhone 13 Pro. Draadloos opladen: Draadloos opladen werkt met maximaal 7.5W of tot 15W met MagSafe.

Specs iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Wil je alles nog eens rustig op je gemak nalezen? Bekijk dan onderstaande tabel, waarin alle specificaties overzichtelijk op een rijtje staan.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

Het kiezen van de juiste iPhone voor jou is altijd lastig en dat heeft Apple met de iPhone 13 en iPhone 13 Pro niet makkelijker gemaakt. Beide modellen hebben zo hun voor- en nadelen. De iPhone 13 is een stukje lichter, komt in meer kleuren en is ook een stuk goedkoper. Maar daar staat tegenover dat de iPhone 13 Pro een betere en meer geavanceerde camera heeft, een beter display en een nog langere accuduur. Wat voor jou de beste keus is, is een persoonlijke afweging. De batterijduur kan daarbij nogal eens beslissend zijn, zeker als je van plan bent om lang met de iPhone te doen. Naast de batterij vinden we de camera in de iPhone 13 Pro de belangrijkste reden om toch voor het duurdere model te gaan. Kies hiervoor als je er vaak de natuur in trekt voor mooie landschapsfoto's, food photos maakt of graag professioneel wil filmen.

Ga de iPhone 13 kopen als...

...je de nieuwste iPhone wil en genoeg hebt aan een dubbele camera. Deze camera is prima voor alledaagse foto's.

...je graag een nieuwe rode, diepblauwe of zwarte iPhone wil.

...je aluminium prettiger vindt dan roestvrij staal.

...je niet een al te zware iPhone wil.

...je absoluut niet meer dan duizend euro wil uitgeven voor een gloednieuwe iPhone.

De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

ttps://www.iculture.nl/iphone/iphone-13/

Ga de iPhone 13 Pro kopen als...

...je de betere camera wil. Met de telelens kun je ook optisch inzoomen en er zijn andere handige camerafuncties. Voor (hobby)fotografen is dit de betere keuze.

...je liever de premium roestvrij stalen uitstraling wil.

...je de hoogste helderheid in het display zoekt.

...je al ervaring hebt met het ProMotion-display in de iPad Pro en nooit meer iets anders wil.

...je ogen gaan stralen van goud of een fan bent van de nieuwe Sierra Blue.

ttps://www.iculture.nl/iphone/iphone-13-pro/