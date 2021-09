Weinig details over A15 Bionic

Bij de aankondiging van de iPad mini 6 en de iPhone 13 vertelde Apple niet hoeveel sneller de A15 Bionic was ten opzichte van de A14. En dat is opmerkelijk, want meestal benadrukt Apple wel hoeveel voorgang er is geboekt bij de eigen chips. Bij de aankondiging van de iPad mini 6 legde Apple uit dat de A15 een 40% snellere CPU heeft ten opzichte van de A12, die in de voorganger zit. Maar een vergelijking met de A14 werd niet gemaakt.

In plaats daarvan werd de vergelijking gemaakt met doorsnee producten van de concurrentie. Volgens SemiAnalysis heeft Apple de details opzettelijk achterwege gelaten, omdat er weinig nieuws te melden is. Het zou rommelen in het chipteam, nadat enkele kopstukken zijn opgestapt.



Talent vertrok uit Apple’s chipteam

Na het analyseren van de A15, gebaseerd op aantal transistors, geschatte die size en andere waarden, denkt dat SemiAnalysis dat de CPU er qua performance niet zoveel op vooruit is gegaan. Chipontwerper Gerard Williams III, die de ontwikkeling van de A7 tot en met A12X aanstuurde, is in 2019 opgestapt om het nieuwe bedrijf Nuvia op te richten. Dit werd al snel overgenomen door Qualcomm, waarna Apple een rechtszaak aanspande omdat Williams al tijdens zijn dienstverband bij Apple aan eigen producten had zitten werken. De architect ontkent dat. Ook stapten enkele ervaren Apple-engineers op om Rivos te starten, een startup die zich richt op de open source RISC-V architectuur.

Meer vernieuwing in 2022

“We denken dat Apple de volgende generatie CPU-core heeft moeten uitstellen, vanwege alle personele ontwikkelingen”, schrijft SemiAnalysis in een rapport. “In plaats van een nieuwe CPU-core gebruiken ze een aangepaste versie van vorig jaar.”

SemiAnalysis vermoedt dat Apple de echte vernieuwingen heeft bewaard tot 2022. Dat geldt niet alleen voor de iPhone, maar ook voor de Apple Watch Series 7, die het met dezelfde processor moet doen. Pas in 2022 worden de echt grote vernieuwingen voor de smartwatch verwacht. En dat lijkt ook te gelden voor de CPU in de iPhone. Maar op grafisch gebied is er wel vooruitgang, want de GPU is wel een stuk sneller geworden.

Apple heeft vooral moeite gestoken in het verbeteren van de GPU-kernen voor verbeterde graphics en cameragerelateerde functies. SemiAnalysis geeft toe dat de GPU “behoorlijk indrukwekkend” is verbeterd, maar vindt dat het op het gebied van de CPU stilstaat. Bij Apple is er geen gebrek aan zelfvertrouwen: het bedrijf noemde de 5-core GPU “de snelste smartphonechip ter wereld”, met een 50% betere grafische performance “dan elke andere smartphone-chip”. De eerste Geekbench-scores zijn inmiddels binnen en daaruit blijkt inderdaad dat er een behoorlijke verbetering in GPU-performance is tussen de iPhone 13 Pro en de iPhone 12 Pro.

In alle iPhone 13-modellen vind je een A15-chip met 6 CPU-kernen (twee performance, vier energiezuinig). De GPU is echter verschillend: die heeft vier kernen in de iPhone 13 (mini) en vijf kernen in de duurdere Pro-modellen. Ook blijkt uit de benchmarks dat de Pro-modellen 6GB werkgeheugen hebben, in plaats van 4GB in de goedkopere modellen. Dit was eerder al ontdekt in Xcode.

Er zijn nog geen benchmarks voor de standaard iPhone 13, maar al wel voor de iPhone 13 Pro (codenaam iPhone14,2). Die haalde een Metal-score van 14216, een 55% verbetering ten opzichte van de iPhone 12 Pro, die niet verder kwam dan een score van 9123. We verwachten binnenkort nog meer benchmarks van de iPhone 13. De iPhone 13-modellen komen volgende week op de markt en zijn waarschijnlijk nu al in handen van de eerste reviewers, due echt lang hoeven we niet meer te wachten op meer informatie over de performance.

De iPhone 13 pre-order begint op vrijdagmiddag 17 september om 14:00 uur Nederlandse tijd. Zorg dat je er klaar voor zit!