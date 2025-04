De eerste periode van de nieuwe iPhones zijn de Pro-modellen doorgaans de populairste modellen, vooral omdat de vroege kopers doorgaans de liefhebbers zijn van de meest uitgebreide modellen. Zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker CIRP dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max vorig jaar maart in de VS verantwoordelijk waren voor respectievelijk 22% en 23% van de iPhone-verkopen. Maar dit jaar zit dat volgens dezelfde marktonderzoeker helemaal anders, vooral in het geval van de iPhone 16 Pro.

‘iPhone 16 Pro minder populair, iPhone 16 wint’

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zijn samen verantwoordelijk voor 38% van de verkopen van het afgelopen kwartaal in de VS, terwijl de twee voorgangers een jaar eerder nog 45% aandeel scoorden. Die daling komt vooral doordat het kleine iPhone Pro minder populair is geworden: deze daalt van 22% bij de iPhone 15 Pro naar 17% bij de iPhone 16 Pro. De iPhone Pro Max bleef nagenoeg gelijk: die ging van 23% bij dei iPhone 15 Pro Max naar 21% bij de iPhone 16 Pro Max.

Tegelijkertijd zien we dat het standaardmodel juist in populariteit gestegen is. Waar de gewone iPhone 15 een aandeel van 14% had, is dat bij de iPhone 16 gestegen tot 20%. Het lijkt er dus op dat er meer mensen gekozen hebben voor de gewone iPhone 16 in plaats van de iPhone 16 Pro. Een logische verklaring zou kunnen zijn dat de standaard iPhone en het kleinste Pro-model dit jaar dichterbij elkaar liggen dan ooit. Zo vind je de actieknop nu ook in de gewone iPhone en hebben alle modellen (dus zowel de Pro- als de standaardmodellen) de nieuwe Cameraregelaar gekregen. Het verschil tussen de standaarduitvoering is dit jaar kleiner geworden dan ooit. Het verschil zit nu vooral in het scherm en de camera en minder in andere eigenschappen.

In onze review van de iPhone 16 zeiden we ook al dat het standaardmodel dit jaar dichterbij het Pro-model kruipt dan ooit. In onze vergelijking tussen de iPhone 16 en iPhone 16 Pro trokken we dan ook al de conclusie dat dit jaar misschien wel meer mensen voor het standaardmodel gaan die normaal gesproken blind het Pro-model kiezen. Uit de cijfers blijkt dus dat dat lijkt te kloppen.

Maar is Apple blij met deze verschuiving? De iPhone 16 is een stuk goedkoper, dus doordat deze qua mogelijkheden dichterbij de Pro-modellen komt loopt Apple verkopen van een duurder model mis. Anderzijds is daar de iPhone 16e bijgekomen, wat het verschil mogelijk weer goed maakt.

Ook Nederlandse cijfers tonen verschuiving aan

Uit onze eigen cijfers van onze prijsvergelijkers zien we dezelfde verschuiving als het gaat om verdeling tussen de gewone iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Bij zowel met abonnement als los toestel zien we dat de gewone iPhone 16 bovenaan staat, met de iPhone 16 Pro op de tweede plek. De iPhone 16 Pro Max staat volgens onze gegevens op vierde plek. De iPhone 16e weet meteen de derde plek te behalen, dus de verdeling is wel iets anders dan uit het marktonderzoek van CIRP blijkt.