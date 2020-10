Apple's uitnodiging voor het aankomende iPhone-event lijkt dit jaar toch het één en ander te verklappen over de producten en functies die Apple gaat aankondigen. We nemen de hints van Apple's iPhone 12-event uitnodiging met je door.

Hints iPhone 12-event uitnodiging: deze aanwijzingen zitten erin

Op 13 oktober houdt Apple haar iPhone 12-event, zo maakte het bedrijf bekend. Zoals altijd hoort daar weer een mooie uitnodiging bij. De afgelopen jaren hebben we op iCulture meermaals de uitnodiging binnenstebuiten gekeerd om te kijken of er iets uit af te leiden is. Van de meest bizarre hints tot geloofwaardige aanwijzingen: alles kwam voorbij. Het afgelopen jaar leek Apple wat minder uit te pakken, maar de uitnodiging van het september 2020-event bewees wel degelijk dat Apple een tipje van de sluier oplicht. Reden genoeg om ons vergrootglas er weer bij te pakken en de de uitnodiging van het iPhone 12-event onder de loep te nemen.



#1 Kleuren: blauw, oranje en meer

Het meest opvallende (en ook het meest onthullende) zijn de kleuren van de uitnodiging. Bij het september-event bleek dit een betrouwbare aanwijzing, gezien de kleuren in het Apple-logo overeenkwamen met die van de nieuwe iPad Air 2020 en Apple Watch Series 6. Het zou dus zomaar kunnen dat dat deze keer ook het geval is. De donkere kleur blauw valt daarbij natuurlijk erg op. Er gaan dan ook niet voor niets al maanden geruchten over een donkerblauwe iPhone 12 Pro.

De oranje kleur vinden we opvallend. Er zijn de afgelopen tijd geen geruchten geweest over een oranje gekleurde iPhone. Is het misschien één van de nieuwe kleuren van de iPhone 12, de opvolger van de kleurrijke iPhone 11? We weten nog altijd niet welke (nieuwe) kleuren Apple daarvoor in petto heeft.

Bovendien heeft Apple nog een andere variatie van de uitnodiging gemaakt, waarbij de kleuren anders zijn. In plaats van donkerblauw en oranje, heeft is deze meer groen en een andere tint blauw. Deze groene kleur heeft wat weg van het groen van de huidige iPhone 11, dus wellicht dat deze kleur ook nu weer terugkeert.

#2 Cirkels verwijzen naar camera

Een ander opvallend aspect zijn de cirkels van de uitnodiging. Als je de grote versie bekijkt, zie je (van groot naar klein) vier cirkels. Niet geheel toevallig krijgt de iPhone 12 Pro wederom drie cameralenzen én een LiDAR-scanner. Dat maakt een totaal van vier grotere cirkels achterop de iPhone. Dat betekent dus niet dat het daadwerkelijk vier lenzen zijn, want de LiDAR-scanner is alleen een sensor die onzichtbare lichtstralen uitzendt om afstand tot objecten te meten. Op de iPad Pro 2020 is de LiDAR-scanner net zo groot als de cameralenzen, maar dat de cirkels in de uitnodiging kleiner zijn verklapt juist misschien dat de LiDAR-scanner op de iPhone 12 Pro juist kleiner is.

Overigens lijken de kleuren ook wat weg te hebben van een zonsondergang en zonsopkomst. Mogelijk heeft Apple de nachtmodus van de camera nog verder verbeterd.

#3 Verwijzing naar 5G

Bij de uitnodiging hoort ook een slogan. Deze keer is dat “Hi, Speed”, een woordspeling voor “high speed”. Er is weinig creativiteit nodig om daarbij te bedenken dat Apple hier met een knipoog verwijst naar de komst van 5G. De iPhone 12-serie is de eerste reeks iPhones waar 5G in zit, de snellere versie van het mobiele internet. We weten nog altijd niet welke techniek Apple precies gaat gebruiken en hoeveel sneller het daadwerkelijk is. Dat is ook afhankelijk van het netwerk. Apple zal tijdens de presentatie ongetwijfeld ook een vergelijking maken met de huidige 4G-snelheden, maar of die vergelijking in Nederland ook geldt is nog maar de vraag.

#4 Snelle A14-chip

Behalve 5G verwijst de slogan mogelijk ook naar de snelheid van de iPhones. Uit benchmarks van de A14-chip blijkt al dat het een echt snelheidsmonster is. Apple zal ongetwijfeld roepen dat het de snelste iPhone ooit is (want dat roepen ze elk jaar), maar zal dat tijdens het event mogelijk nog extra willen benadrukken. Misschien komen er nog extra iOS-functies op de nieuwste toestellen die volop gebruikmaken van de snelheidsverbetering van de iPhone 12.

#5 Verwijzing naar de AirTag

De middelste kleinste cirkel met het Apple-logo laat weinig aan de verbeelding over. Het zou zomaar kunnen dat Apple hiermee een glimp geeft van de AirTag, de aankomende tracker waarmee je bijvoorbeeld je sleutels kan opzoeken. Er zijn onlangs al renders van het uiterlijk van de AirTag opgedoken, die laten zien dat het accessoire een kleine ronde tracker is met een Apple-logo erop. Oftewel: precies zoals de middelste cirkel in de uitnodiging. Dat kan haast geen toeval zijn.

#6 Focus op audio

De cirkels in de uitnodiging kunnen ook symbool staan voor iets anders, namelijk de introductie van nieuwe audio-producten. Apple gebruikt namelijk soortgelijke cirkels bij de illustratie van ruimtelijke audio, als een soort geluidsgolven. Als je één groep cirkels in onderstaande afbeelding van achteren zou bekijken, zijn het ook meerdere grote en kleine cirkels die in elkaar staan. Net als op de uitnodiging dus.

Dat zou dus zomaar een hint naar nieuwe audio-producten kunnen zijn. Apple heeft dan ook twee producten in deze categorie op de planning: de AirPods Studio hoofdtelefoon en de kleinere HomePod mini. Bij de AirPods Studio gaan we er sowieso vanuit dat er ruimtelijke audio in zit. Overigens gebruikte Apple ook cirkels om de audioverdeling bij de HomePod aan te duiden. Dat kan geen toeval zijn.

#8 Overige (vergezochte) hints

Zien wat je wil zien: als je maar lang genoeg kijkt, kun je nog veel meer ‘hints’ uit de uitnodiging halen. Neem deze daarom met een flinke korrel zout 😉:

Hi, Speed: De snelheid waarmee Apple nieuwe software-updates uitbrengt. Apple is alweer een tijdje bezig met de beta van iOS 14.2 (gepland voor eind oktober of begin november) en zou zeer binnenkort ook nog iOS 14.1 uitbrengen.

Apple Car: Komt ‘ie er ooit nog? Ooit waren er geruchten over een eigen zelfrijdende auto van Apple. Wijzen de vier ‘wielen’ in de uitnodiging hierop?

Nederland: De kleur oranje schreeuwt het uit: alle producten komen ook direct naar Nederland!

Hi: Het Hi-gedeelte van de slogan staat voor een voorstelrondje: een nieuwe CEO!

Heb jij nog iets ontdekt in de uitnodiging? Laat het ons weten in de reacties. Lees ook onze verwachtingen voor het iPhone 12-event, zodat je bijgepraat bent over alle aankondigingen die mogelijk volgen.