De eerste benchmarks van de A14 Bionic-processor zijn verschenen. Ze maken duidelijk dat Apple een flinke sprong in performance heeft gemaakt. Dat gaan we niet alleen merken in de iPad Air 4, maar ook in de iPhone 12.

Benchmarks van A14 Bionic-chip

Benchmarks voor de iPad Air 4 laten zien dat de performance een stuk hoger ligt dan die van de A13 Bionic in de huidige modellen. De iPad Air 4 ligt nog niet in de winkel, maar er zijn al wel mensen die ze in gebruik hebben. Mogelijk gaat het hierbij om Apple-medewerkers die al gebruik hebben gemaakt van de Geekbench-tool om de snelheid te testen. Een Twitter-gebruiker merkte de eerste meting op in de database van Geekbench en dat geeft een voorproefje op de prestaties die we kunnen verwachten.



De Geekbench-performancemeting heeft betrekking op een ‘iPad13,2’ en is uitgevoerd op 2 oktober. De tablet heeft een moederbord met nummer J308AP, wat overeen komt met de iPad Air 4 met Cellular-functies. Het model met alleen WiFi heeft nummer J307AP. Ze beschikken over 4GB RAM, terwijl Apple vorig jaar nog voor 3GB koos in de iPad Air 2019.

De A14 beschikt over 6 kernen en scoort 1.583 punten op de single core-test, terwijl voor multi-core een score van 4.198 punten werd gehaald. Hierbij werd gebruik gemaakt van Geekbench 5.2.3.

Vergelijk je dit met andere modellen, dan ligt de performance zo’n 40% hoger. In de multi core-test verslaat de A14 met gemak de A13 Bionic (score 3.300). Maar de A12Z in de huidige 12,9-inch iPad Pro is toch nog net iets beter: die scoort 4.644 punten in de test.

Apple geeft zelf aan dat de A14 Bionic 30% meer CPU-performance biedt en 30% snellere graphics vergeleken met de A12 Bionic in de iPad Air 2019. De benchmarks wijzen op een verbetering van 19% voor CPU en 27% voor grafische functies.

We verwachten de iPad Air 4 nog deze maand in de winkel. Ook zal Apple volgens geruchten op 13 oktober de iPhone 12-serie aankondigen, waarin ook de A14 Bionic wordt gebruikt.