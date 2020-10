iPhone 5c is vintage

Apple gaat twee producten op de lijst van vintage & obsolete producten zetten: de iPhone 5c en de 15-inch MacBook Pro van halverwege 2014. Van die twee is de iPhone 5c wel het meest iconisch. Dit was de eerste kleurrijke iPhone, verkrijgbaar in blauw, groen, roze, geel en wit. Het was in feite een iPhone 5, maar dan in een goedkopere plastic behuizing. Apple schaamde zich er niet voor en noemde het ‘unapologetically plastic’. Als officiële slogan hanteerde Apple overigens ‘For the colorful’.

In een periode waarin we gewend waren geraakt aan het aluminium en glas van de iPhone 4- en 5-serie oogde de iPhone 5c misschien wat goedkoop. Toch waren de eerste iPhones ook van plastic gemaakt.



De iPhone 5c was de eerste smartphone die naast de normale productlijn verscheen. Het model was gericht op mensen met een krapper budget. Bij aanschaf in de VS betaalde je $99 voor het 16GB model bij een tweejarig contract – het was de tijd waarin smartphones nog met langlopende contracten werden aangeboden en het kopen van losse toestellen minder gangbaar was.

Dit model werd twee jaar lang geproduceerd: in september 2013 vond de aankondiging plaats en in september 2015 stopte Apple ermee. Althans, in de westerse wereld. In India bleef het toestel nog tot 2016 op de markt. De iPhone 5c was verkrijgbaar met 8GB, 16GB en 32GB opslag – een lachtertje voor hedendaagse toestellen.

De iPhone 5c was een buitenbeentje in de line-up van Apple. Dit felgekleurde toestel van polycarbonaat was is verkrijgbaar in vijf kleuren. Toch mocht je volgens Apple niet spreken van een budgettoestel. De iPhone 5c kreeg al een paar jaar geen updates meer en is inmiddels opgevolgd door de iPhone SE-modellen van 2016 en 2020.

Heb je nog een iPhone 5c liggen en wil je die graag door Apple of een erkende reparatiepartner laten nakijken, dan heb je nog drie weken de tijd. Vanaf 31 oktober kan Apple niet meer garanderen dat er onderdelen op voorraad zijn. Toch hoef je niet meteen met je handen in het haar te zitten, want ook als een product meer dan 5 tot 7 jaar geleden in de winkel lag, kan vaak nog wel worden gekeken of reparatie mogelijk is met beschikbare onderdelen.

Als een product ‘verouderd’ is kun je geen hardware-reparaties meer laten uitvoeren bij Apple of een van de partners en ben je aangewezen op onafhankelijke reparatiebedrijfjes. Je leest meer over vintage en verouderd in onze uitleg.