Gerucht: ‘HomePod Mini in de startblokken, geen grote HomePod’

Alleen kleinere HomePod op komst

Er gaan al tijden geruchten over een kleinere HomePod, die in de wandelgangen ook wel HomePod Mini wordt genoemd. HEt gaat daarbij om een kleinere en betaalbare versie van de slimme speaker. Volgens geruchtenlekker L0vetodream komt ‘ie er binnenkort aan, maar op een HomePod 2 hoeven we niet te rekenen. Er komt alleen een kleiner model bij. Google kondigde vorige week een nieuwe mid-range speaker aan met de naam Nest Audio. Die kost 99 euro en is daarmee een stuk goedkoper dan Apple’s HomePod die in het gunstigste geval rond de 250 euro kost. De Nest Mini wordt vaak gratis weggegeven bij aankoop van smart home-producten. Qua prijs kan Apple dus niet echt concurreren met een aanstaand goedkoper model. Maar misschien wel met audiokwaliteit en gebruiksgemak.



Toen Apple eerder dit jaar de normale HomePod aan medewerkers aanbood met een korting van 50 procent, zagen sommige mensen daar een aanwijzing in dat er snel een opvolger zou komen. Ook mochten de medewerkers voortaan wel 10 HomePods kopen, terwijl er voorheen een limiet gold van 2 stuks per persoon. Het leek erop alsof de huidige voorraad HomePods moest worden opgeruimd, om plek te maken voor een opvolger. Maar die kan nog wel even op zich laten wachten. Het lijkt erop dat Apple de HomePod in de winkel houdt, naast een nieuwer en betaalbaarder model. Apple heeft nooit verkoopcijfers van de HomePod gegeven, maar uit externe onderzoeken blijkt dat het marktaandeel niet zo groot is. De prijs wordt daarbij vaak als grootste obstakel genoemd.

Wel is het zo dat Apple de HomePod niet vergeten is. Het apparaat krijgt nog steeds updates en nieuwe functies. Zo werd ondersteuning voor Handoff toegevoegd, kan de speaker meerdere stemmen herkennen, kun je er een stereopaar mee vormen en kun je rustgevende geluiden afspelen. Ook komt er ondersteuning voor third party-muziekdiensten bij, zodat je met Siri ook muziek van andere diensten kunt streamen.

Over de kleine HomePod is nog niet zoveel bekend. Volgens Mark Gurman zitten er geen zeven tweeters in, maar slechts twee om de kosten laag te houden. Vermoedelijk is het model ook wat kleiner.