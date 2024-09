Het iPhone 16-event komt in zicht en Apple gaat hier weer van alles aankondigen. Van nieuwe iPhones tot Apple Watch en AirPods: er ligt weer genoeg in het verschiet. Maar waar ben jij het meest benieuwd naar? Stem in onze poll.

Het jaarlijkse Apple-feestje in september staat weer voor de deur en qua hoeveelheid van nieuwe producten lijkt het wel goed te zitten. Met vier iPhones, drie Apple Watches en meerdere AirPods is er genoeg om naar uit te kijken, maar er is ongetwijfeld een specifiek model waar je het meest naar uitkijkt. Ben je benieuwd of de Apple Watch Ultra 3 nu eindelijk in een donkere uitvoering komt? Of de Apple Watch Series 10 toch echt het grote jubileummodel wordt? Of wil je weten wat er allemaal mogelijk is met de nieuwe iPhone 16 Pro? Wat je voorkeur ook heeft, er zit vast wel iets tussen.

Poll: naar welke Apple-aankondiging van september 2024 kijk jij uit?

Op maandag 9 september is het grote iPhone 16-event met de titel “It’s Glowtime”. Dat er een sterke focus zal liggen op Apple Intelligence met nieuwe Siri is geen verrassing, maar wat betekent deze slogan nog meer? Wellicht dat Apple nog een spannende verrassing in petto heeft voor een van de nieuwe modellen. In onze poll kun je aangeven naar welk product dat tijdens het event aangekondigd zal worden jij het meest uitkijkt.

De iPhone 16-serie krijgt diverse nieuwe functies, waaronder een nieuwe Capture-knop, verbeterde camera’s, een groter scherm voor de Pro-modellen en meer. Ook de actieknop gaat deze keer zijn weg vinden naar alle modellen, dus dat is zeker een fijne toevoeging voor de gewone iPhone 16. Tot slot moeten we ook niet de AirPods vergeten. Er worden meerdere nieuwe functies voor de AirPods 4 verwacht.

Dit zijn de meest voor de hand liggende aankondigingen. Apple zou ook nog wat nieuwe iPads kunnen onthullen, al zijn daar minder concrete aanwijzingen voor dat dat per se in september gaat gebeuren. Apple kan de nieuwe iPads ook in oktober aankondigen, zoals de afgelopen jaren vaker gedaan is. Lees ook onze vooruitblik op het iPhone 16-event, met alles wat we verwachten en meer.