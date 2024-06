Philips Hue Twilight: bedlampje

Meestal loopt Philips Hue voorop met nieuwe ideeën voor lampjes en armaturen, maar in het geval van bedlampjes waren goedkope merken zoals de Yeelight Staria toch echt de eerste. De Philips Hue Twilight lijkt wel een beetje op de Staria, maar is iets geraffineerder uitgevoerd, met enkele leuke details. De 33 cm hoge lamp kan niet alleen je nachtkastje verlichten, zoals een gewone lamp. Als verrassing zitten er ook ledlampjes aan de achterkant, die een kleurverloop kunnen weergeven. Daarmee is het mogelijk om een sfeertint op de muur te krijgen, of de zonsopgang en zonsondergang te simuleren.

Beide lichtbronnen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd, dankzij de Multi Source Light-technologie die Philips Hue al eerder in de Dymera wandlamp introduceerde. De Hue Twilight kan behoorlijk fel schijnen: hij heeft een maximale helderheid van 1.380 lumen bij een kleurwarmte van 4.000 Kelvin, zodat het als fel leeslampje kan worden gebruikt. Maar omdat dit een lamp voor in de slaapkamer is, heeft hij ook een extreem laag dimniveau, voor momenten dat een glimpje licht voldoende is.

Philips Hue Twilight in zwart en wit

Aan de bovenkant van de Hue Twilight zit een schakelaar met twee knoppen om het bedlampje aan en uit te zetten. Hiermee kun je ook door scenes bladeren en de slaapautomatisering starten. De Hue Twilight simuleert dan een gezellige zonsondergang totdat hij volledig wordt uitgeschakeld. De volgende ochtend kan de lamp je wekken met een zonsopgang-simulatie, net zoals bij de vroegere wake-up lights

Inmiddels zijn er wat meer details bekend over deze lamp. Zo is de lamp gemaakt van kurk. De stroomkabel is twee meter lang en komt overeen met de kleur van de lamp, waarbij je kunt kiezen uit zwart of wit. Aan het einde van de stroomkabel vind je helaas een vrij lomp stroomblok. Een geïntegreerde schakelaar is niet aanwezig.

Philips Hue had tot nu toe geen speciaal bedlampje. Eerder waren al wel productfoto’s te zien met de Signe Gradient-tafellamp, maar dat was voor veel mensen een vrij dure oplossing. Daarnaast is er de draagbare tafellamp Hue Go, maar die is meer bedoeld voor andere toepassingen, zoals tijdens een etentje in de tuin.

Inhoud verpakking van de Philips Hue Twilight, met o.a. groot stroomblok

Prijzen van de Philips Hue Twilight zijn nog niet bekend, aangezien de productdetails nog maar net zijn uitgelekt en de lamp nog niet in de Philips Hue Store te zien is. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.