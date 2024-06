FaceTime krijgt meer mogelijkheden in iOS 18 en macOS Sequoia, al moeten we op sommige functies nog wel wat langer wachten. Dit zijn de verbeteringen voor FaceTime die je kunt verwachten.

Ook in 2024 heeft Apple voor FaceTime enkele vernieuwingen in het verschiet, die het videobellen net wat makkelijker en veelzijdiger maken. De verbeteringen voor FaceTime vinden we in iOS 18, maar ook in iPadOS 18 en macOS Sequoia. Er komt een handige nieuwe functie aan waarmee je anderen op afstand kan helpen (al moeten wij in Nederland daar nog wel wat langer op wachten), maar er zijn ook kleinere en handige verbeteringen die al dit najaar meteen in FaceTime beschikbaar komen. Lees snel verder om te ontdekken welke nieuwe functies FaceTime in iOS 18 en macOS Sequoia krijgt.

#1 Schermdelen via FaceTime: aantekeningen maken en bedienen op afstand

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18

Sinds de introductie van SharePlay kun je eenvoudig je scherm delen via FaceTime. Maar door alleen je scherm te delen, kun je een ander nog niet altijd goed op afstand helpen. Vanaf iOS 18 en iPadOS 18 kun je meer doen. Je kan namelijk aantekeningen maken op het scherm van degene met wie je belt, zodat je makkelijk kan aanwijzen waar iemand op moet tikken. Is dat nog niet duidelijk genoeg, dan kun je zelfs het volledige scherm overnemen en deze op afstand bedienen.

Bekijk ook Scherm delen van je iPhone of iPad via FaceTime: vernieuwd in 2024 Dankzij SharePlay kun je het scherm van je iPhone of iPad delen via FaceTime. Dat is bijvoorbeeld handig als je iets wil laten zien aan iemand op afstand, of als je iemand anders wil helpen om iets in te stellen. We laten je zien hoe je via FaceTime het scherm van je iPhone of iPad kan delen.

Maar: voorlopig kunnen we hier in Europa nog geen gebruik van maken. Apple heeft besloten om deze hele handige verbetering voor FaceTime in iOS 18 voorlopig nog niet naar landen in de EU te brengen, omdat Apple eerst wil kijken of het binnen de DMA-regels valt. Vermoedelijk is dat omdat de functie alleen werkt in FaceTime, terwijl andere apps ook de functie zouden willen krijgen om apparaten op afstand te bedienen. Maar er is (nog?) geen API beschikbaar die dit voor andere apps mogelijk maakt, dus het zou zomaar kunnen dat Apple daarop wacht.

Bekijk ook Deze drie iOS 18-functies komen nog niet naar EU-landen Apple heeft vandaag laten weten dat Europese gebruikers geen toegang zullen krijgen tot drie functies: Apple Intelligence, iPhone Mirroring en SharePlay-schermdelen. Dit heeft te maken met regelgeving van de Digital Markets Act.

#2 Verbeterde FaceTime-beeldkwaliteit bij databesparingsmodus

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18 (Cellular)

Je kunt je iPhone op databesparingsmodus zetten, zodat automatische updates en sommige achtergrondtaken gepauzeerd worden bij het gebruik van mobiele data. Maar je wil misschien wel dat je betere beeldkwaliteit krijgt tijdens FaceTime-gesprekken via het mobiele netwerk. In iOS 18 zorgt Apple ervoor dat FaceTime tijdens de databesparingsmodus meer data kan gebruiken als de huidige netwerkstatus daar toereikend voor is, zodat de beeldkwaliteit beter is. Zo profiteer je toch van scherpere beelden, zonder dat je iPhone bij normaal gebruik meer data verbruikt.

#3 Presenter preview: zie wat je deelt voordat je deelt

Beschikbaar op: macOS Sequoia

Op de Mac krijgt FaceTime (en andere apps voor videobellen) een tweetal handige nieuwe functies. De eerste wordt door Apple ook wel Presenter preview genoemd. Als je tijdens het videobellen op de Mac iets van je scherm wil delen, zoals een specifiek venster, kun je zien wat je precies deelt voordat je het daadwerkelijk deelt. Dit voorkomt gênante momenten, waarbij je misschien per ongeluk persoonlijke informatie deelt die niet voor de ander bestemd is. Het is onderdeel van Presenter-overlay, een functie die vorig jaar geïntroduceerd werd.

Bekijk ook Met de presentator-overlay in macOS Sonoma blijf je zelf in beeld De nieuwe presentator-overlay zorgt dat jij in beeld blijft als je je scherm deelt. Je kunt bewegen, lopen en praten terwijl de presentatie achter je te zien is. Zo werkt het!

#4 Achtergronden kiezen in FaceTime

Beschikbaar op: macOS Sequoia

Ook nieuw in FaceTime en andere videobelapps in macOS Sequoia is het kiezen van een eigen achtergrond voor tijdens het videobellen. Het is al mogelijk om je achtergrond wazig te maken, zodat anderen niet zien wat voor troep het eigenlijk bij je in huis is. Maar met macOS Sequoia kun je een standaard achtergrond kiezen, zodat je hele omgeving verborgen blijft. Veel apps als Zoom hebben dit al, maar het komt nu standaard beschikbaar in macOS en dus ook in FaceTime. Apps als Zoom kunnen dit dus ook gebruiken.

#5 Nieuwe werking FaceTime-app: niet meer per ongeluk bellen

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18

De manier hoe je de FaceTime-app gebruikt op de iPhone en iPad, wordt iets aangepast. Je ziet nog steeds een lijst van recente oproepen zodra je de app opent, maar als je erop tikt wordt er niet meer met die persoon gebeld. In plaats daarvan wordt de contactkaart geopend. Wil je diegene wel bellen, dan moet je niet meer op de naam maar op het belknopje aan de rechter kant tikken. Dit voorkomt dat je per ongeluk iemand FaceTimet door op zijn of haar naam te tikken. Dezelfde wijziging zagen we al bij het Recent-tabblad in de Telefoon-app in iOS 18.

Bekijk ook Deze 5 nieuwe functies in de Telefoon-app in iOS 18 bleven onderbelicht De Telefoon-app krijgt in iOS 18 een aantal nieuwe functies en fijne verbeteringen die het gebruik net wat prettiger maken. Zo komen er nieuwe manieren van bellen, vind je recente oproepen gemakkelijker dan ooit en meer.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.