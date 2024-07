Apple geeft haar eigen Weer-app een aantal updates in iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 en macOS Sequoia. Het gaat om een viertal kleine verbeteringen, die de app net wat makkelijker in gebruik maken.

Apple’s eigen Weer-app is de afgelopen jaren omstreden geworden. Niet zozeer door hoe de app eruit ziet of om hoe hij werkt, maar vooral vanwege de informatie die erin staat. De laatste tijd groeit de kritiek (zowel in Nederland als internationaal) dat de weersinformatie in de Weer-app niet accuraat is en er zelfs regelmatig flink naast zit. Toch blijft de Weer-app veelgebruikt. In iOS 18 hoopt Apple de Weer-app wat gebruiksvriendelijker te maken, ook al brengt dit helaas geen verbeteringen in de accuraatheid van de voorspellingen.

#1 Gevoelstemperatuur prominenter in beeld

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Is het je wel eens opgevallen dat de indeling van de Weer-app zich automatisch aanpast? De tegels op het scherm wisselen regelmatig van positie, zodat de meest belangrijke informatie hoger op het scherm staat. Is er een extreme weerssituatie, dan staat dit bovenaan. Wordt er veel neerslag verwacht, dan staat dit ook hoger in de app. Dat maakt het soms ook wat onoverzichtelijk om te weten welke informatie je waar vindt. De tegels wisselen immers regelmatig van positie, dus je weet niet altijd waar je precies moet kijken. Apple geeft daarom vanaf iOS 18 duidelijker weer wat de gevoelstemperatuur is. Deze informatie staat nu altijd bovenaan, bij de huidige temperatuur. Je ziet dit alleen als de gevoelstemperatuur aanzienlijk afwijkt van de daadwerkelijke temperatuur.

#2 Thuis- en werkadres automatisch toegevoegd

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11

Standaard toont de app het weerbericht op je huidige locatie, maar de kans is groot dat je ook nog wat andere vaste locaties aan je lijst met plaatsen toegevoegd hebt. Denk aan het weer op je werkadres of op de plek van je volgende vakantiebestemming. Vanaf iOS 18 toont de Weer-app automatisch het weer op twee plekken, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen: je thuis- en werkadres. De informatie uit de Contacten-app wordt gebruikt om niet alleen het thuis- en werkadres in de Weer-app te markeren, maar ook om deze automatisch toe te voegen. Het voordeel is ook dat deze locaties in de Weer-app automatisch bijgewerkt worden als je het adres aanpast in de Contacten-app.

#3 Makkelijker locaties wisselen met een swipe

Beschikbaar op: iOS 18

Als je dan meerdere locaties in de Weer-app hebt staan, kun je rechtsonder op het icoontje tikken om naar de lijst met locaties te gaan. Je kan ook wisselen door naar links en rechts te vegen. Maar vanaf iOS 18 wordt het ook makkelijker om je complete lijst met locaties te zien. Het is dan namelijk niet meer nodig om op de knop rechtsonder te tikken, want je kan ook gewoon naar beneden vegen als je bovenaan een pagina bent. Je veegt het scherm van je huidige locatie dan dus naar beneden om bij de lijst te komen. Dit werkt nagenoeg hetzelfde als je een foto bekijkt en deze naar beneden veegt om af te sluiten.

#4 Siri en CarPlay tonen Weer-interface

Beschikbaar op: iOS 18, watchOS 11

De vierde wijziging voor de Weer-app in iOS 18 vinden we niet per se in de Weer-app zelf, maar in de interface van Siri en CarPlay. Als je aan Siri (zowel op je iPhone en iPad als op je Apple Watch het weerbericht opvraagt) het weerbericht opvraagt, zie je een interface die meer overeenkomt met de Weer-app zelf. Bovendien geeft Siri in CarPlay nu voor het eerst ook weersinformatie weer op het scherm als je daarnaar vraagt. De kleur van het scherm komt overeen met het desbetreffende weer (blauw bij een stralende lucht, donkergrijs bij regenbuien, etcetera).

Overigens hebben we ook ontdekt dat de Weer-interface voor Siri op de Apple Watch opgefrist is. Ook daar zie je vanaf watchOS 11 een mooiere interface met de kleuren van de Weer-app in de achtergrond, in plaats van de standaard zwarte achtergrond die je van Siri gewend bent.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.