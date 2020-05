Met het Vergrootglas op de iPhone en iPad heb je altijd een leesbril op zak. In deze tip alles over de werking van het vergrootglas in iOS, zodat je de kleine lettertjes op verpakkingen toch kunt ontcijferen.

iPhone als leesbril: zo werkt het vergrootglas

De iPhone heeft een handige leesbrilfunctie, voor mensen die moeite hebben met het lezen van kleine teksten. Met het vergrootglas kun je de camera van je iPhone of iPad gebruiken om iets van dichterbij te bekijken. Dit kan handig zijn voor mensen die moeilijk zien of een leesbril nodig hebben. In deze tip leggen we uit hoe deze functie werkt en wat je ermee kunt.

Vergrootglas inschakelen

Het vergrootglas is een van de vele toegankelijkheidsfuncties op de iPhon. Om het vergrootglas te kunnen gebruiken, moet je het eerst activeren. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Toegankelijkheid. Met de schakelaar achter Vergrootglas activeer je de functie.

Vergrootglas starten

Daarmee is de functie nog niet meteen actief. Om het vergrootglas te starten heb je twee mogelijkheden.

Optie 1: Vergrootglas snel starten via Bedieningspaneel

Het Vergrootglas is ook via het Bedieningspaneel van iOS 11 en nieuwer snel te bereiken. Open het Bedieningspaneel en tik op het icoontje.

Is het icoontje voor het vergrootglas niet zichtbaar? Dan moet je eerst het Bedieningspaneel aanpassen waarbij je het icoontje voor het vergrootglas toevoegt.



Zo ziet het icoontje van het vergrootglas eruit in het Bedieningspaneel.

Optie 2: Vergrootglas starten met een knop

Je kunt het vergrootglas ook op een andere manier starten, namelijk door driemaal snel achter elkaar op een knop te drukken. Op de nieuwste iPhones druk je hiervoor driemaal snel op de zijknop (rechts van het toestel). Op iPhones met een ronde knop onder het scherm druk je driemaal snel achtereen op deze thuisknop.

Je komt nu op een scherm dat enigszins lijkt op de Camera-app. Met de schuifbalk onderin beeld bepaal je hoe ver je wilt inzoomen op bijvoorbeeld een krantenartikel. De kwaliteit is afhankelijk van de camera in je iPhone of iPad. Je kunt het vergrootglas in zowel de portret- als landschapsweergave gebruiken.

Helderheid en contrast van vergrootglas aanpassen

Met de optie Pas automatisch aan kun je de helderheid en het contrast automatisch laten aanpassen op basis van het omgevingslicht. Dit is handig bij het focussen.

Leeslampje voor het vergrootglas

Het vergrootglas heeft daarnaast allerlei handige functies. Zo kun je, net als in de Camera-app, het lampje van de flitser gebruiken als leeslampje. Hiervoor tik je op het icoontje met bliksemschicht.

Met het slotje kun je het beeld stabiliseren zodat je bewegingen minder zichtbaar zijn en het beeld minder schokkerig oogt. Dit is handig voor mensen die hun handen moeilijk stil kunnen houden.

Met de ronde knop in het midden zet je het beeld tijdelijk helemaal stil om iets zonder lastig te manoeuvreren eenvoudig te kunnen lezen.

Helderheid, contrast en filters voor het vergrootglas

Als het beeld te flets is kun je het ook zelf aanpassen. Tik hiervoor op het knopje met de drie rondjes. Met de bovenste schuifbalk pas je de helderheid van het beeld aan. Hoe verder het gele bolletje naar rechts staat, des te helderder je weergave wordt. Het contrast pas je aan met de tweede schuifbalk. Ook hier geldt dat het contrast groter is naarmate het gele bolletje verder naar rechts staat. Aanvullend kun je kiezen uit verschillende kleurenfilters zoals wit/blauw, die bovenin weergegeven staan. Door op het scherm te vegen, kun je de verschillende opties selecteren. Deze functies zijn geen gimmick, maar kunnen handig zijn voor mensen die bepaalde kleuren niet (goed) kunnen zien.

iPhone als leesbril: andere opties

Er zijn nog twee andere manieren om je iPhone als leesbril te gebruiken, die je in noodgevallen wat sneller kunt bereiken: