Geluidsherkenning in iOS 14: zo herken je sirenes en andere geluiden

In iOS 14 vind je een nieuwe functie Geluidsherkenning. Daarmee kun je sirenes, deurbellen, hondengeblaf en andere geluiden herkennen. De functie is bedoeld voor mensen die slechthorend zijn.

Geluidsherkenning op de iPhone

Geluidsherkenning is een toegankelijkheidsfuncties in iOS 14, maar kan ook op andere momenten van pas komen. Heb je bijvoorbeeld vaak een hoofdtelefoon op als je geconcentreerd werkt, dan kan het handig zijn om een seintje te krijgen als de deurbel of het brandalarm gaat. Je hebt keuze uit een groot aantal geluiden, zoals honden en katten, stromend water, huilende baby’s en geschreeuw.

Geluidsherkenning inschakelen op de iPhone

Zo kun je het herkennen van geluiden inschakelen in iOS 14:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar toegankelijkheid. Schakel de functie in.

Voor de herkenning van geluiden zijn er geluidsbestanden nodig. Je ziet op het scherm hoeveel ruimte deze in beslag nemen.

Geluidsherkenning aanpassen

Inschakelen is één ding, maar je wilt misschien ook wat meer controle over de geluiden die de functie herkent. Dat kan door zelf geluiden te selecteren:

Op het scherm voor Geluidsherkenning tik je op Geluiden. Kies de geluiden die herkend moeten worden, bijvoorbeeld brandalarm, sirenes, rookalarm, katten, honden, deurbellen en claxons.

Je kunt nu met je hoofdtelefoon met luide muziek op gaan zitten, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je de deurbel mist. Je iPhone moet natuurlijk wel op een plek liggen waar het geluid te horen is. Heb je zelf luide muziek aan staan, dan kan het geluid misschien niet herkend worden.

Geluidsherkenning tijdelijk uitschakelen

Als de iPhone een van de gekozen geluiden hoort krijg je een notificatie op je scherm, ook als je apps aan het gebruiken bent. Je hebt vervolgens de mogelijkheid om de functie tijdelijk uit te schakelen, bijvoorbeeld voor de komende twee uur. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld naar een dierenasiel gaat een veel hondengeblaf kunt verwachten.

Druk hiervoor even iets langer op het scherm en kies een van de opties, bijvoorbeeld 2 uur.

Hoe zit het met privacy?

Zoals met meer functies die Apple aan iOS toevoegt werkt Geluidsherkenning lokaal op het toestel. Vandaar dat er bij het inschakelen van de functie ook te zien is hoeveel lokale opslagruimte het kost (enkele MB’s).

Staat de functie aan, dan filtert de iPhone geluiden. Het betekent niet dat Apple continu jouw gesprekken meeluistert of de data naar externe partijen stuurt.

Wel kan het herkennen van geluiden tot gevolg hebben dat de batterij korter meegaat. Omdat iOS 14 (beta) nog niet zo lang beschikbaar is, zijn hier nog geen ervaringscijfers over.

