Het is mogelijk om een Apple Watch te bedienen met handgebaren en dus zonder het scherm aan te raken. In deze tip leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Deze functie is ontworpen door Apple voor mensen met een lichamelijke beperking die als gevolg daarvan geen Apple Watch kunnen bedienen. Het bedienen van je Apple Watch met handgebaren werkt sinds watchOS 8. Je horloge kan herkennen of je je pols schudt, maar ook of je een vuist maakt van je hand en of je je vingers tegen elkaar tikt. Ten slotte kun je ook een soort muiscursor gebruiken. Het bedienen van de Apple Watch met handgebaren is allemaal onderdeel van AssistiveTouch.

Dit heb je nodig om een Apple Watch met handgebaren te bedienen

Helaas werkt deze functie niet voor alle Apple Watch modellen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: AssistiveTouch op de Apple Watch vereist een Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 of een nieuwer model. Daarnaast is het belangrijk dat op het horloge minimaal watchOS 8 draait.

Gebruik je een ouder model Apple Watch, dan kun je wel gebruikmaken van andere toegankelijkheidsfuncties op de Apple Watch. Helaas vereisten de meeste functies alsnog aanraking op het scherm.

Instellen: je Apple Watch met handgebaren bedienen

Er zijn vier manieren om snel de interactie aan te gaan via handgebaren. Je kunt aan iedere beweging een andere actie koppelen. Zo kun je scrollen, Apple Pay activeren, het Dock openen en natuurlijk gewoon tikken. Er is nog een aantal andere taken. Dit zijn de bewegingen die je kunt maken:

Eén keer knijpen (je wijsvinger en duim tegen elkaar tikken).

Twee keer knijpen.

Eén keer een vuist maken van je hand.

Twee keer een vuist maken.

Heb je een geschikte Apple Watch met de juiste software-versie? Dan is het van belang om op je iPhone het één en ander in te stellen. Het kan ook op je horloge zelf, maar op een iPhone is het wat makkelijker. Volg deze stappen:

Open de Watch-app op je iPhone. Open het Toegankelijkheid-menu en kies daar voor AssistiveTouch (onder het Motorisch-kopje). Zet AssistiveTouch aan met de schakelaar bovenin en tik daaronder op Handgebaren. Schakel dit ook in.

Onder de schakelaar vind je de vier gebaren die je kunt instellen. Standaard zijn deze al ingesteld, maar je kunt een andere actie koppelen door op een beweging te tikken. Je kunt het altijd aanpassen. Met de gele herstelknop kun je de standaardinstellingen herstellen.

Handgebaren gebruiken op de Apple Watch

Heb je alle gebaren ingesteld, dan is het tijd om het te gebruiken. Het kan wat gewenning vereisen, maar uit onze (onwetenschappelijke) test werkt de functie in ieder geval vrij betrouwbaar. In de onderstaande video van Apple (geüpload door MacRumors) zie je hoe de functie werkt in de praktijk. Je ziet bijvoorbeeld hoe je een taakmenu kunt openen voor verschillende acties.

Het is belangrijk om te weten dat je de handgebaren iedere keer opnieuw moet activeren voordat je het kunt gebruiken. Standaard doe je dit door tweemaal een vuist te maken, maar dit kun je aanpassen in de Watch-app. Je kunt dit ook uitschakelen, zodat de functie altijd actief is.

Zoals gezegd is het ook mogelijk om dankzij AssistiveTouch je Apple Watch met een soort muiscursor te bedienen. Je moet dit apart instellen als actie, genaamd Bewegingsaanwijzer. Roep je de cursor op, dan kun je je pols langzaam heen en weer bewegen om de cursor te verplaatsen. Houd de cursor even op een knop om te klikken. Je kunt hier ook mee scrollen door de cursor helemaal aan een zijkant van het scherm te houden.

Een populaire toegankelijkheidsfunctie is VoiceOver op de Apple Watch. Je kunt dit combineren met de handgebaren. Stel je het in, dan kan je Apple Watch voorlezen wat er op het scherm staat. In onze tip lees je hoe het werkt.