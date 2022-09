Om Stage Manager te kunnen gebruiken heb je een recente iPad of Mac nodig. Bij de iPads was de keuze aanvankelijk erg beperkt: Apple beweerde dat het alleen zou werken op modellen met M1-chip. Dat zou zijn omdat de functie afhankelijk was van virtual memory swap en dit zou alleen mogelijk zijn op iPads met M1-processor en minimaal 128GB. In de iOS 16.1 beta heeft Apple dit aangepast en zijn ook de iPad Pro’s uit 2018 en 2020 toegevoegd.

Dit houdt in dat nu de volgende tablets worden ondersteund:

Stage Manager is een van de grootste vernieuwingen voor iPadOS 16 . Het is een nieuw systeem voor multitasking, waarbij je vensters krijgt die elkaar kunnen overlappen en die je van grootte kunt veranderen. Dit was aanvankelijk beperkt tot M1 iPads, zoals hierboven aangegeven. Maar Apple heeft nu aangekondigd dat ook eerdere iPad Pro’s geschikt zijn, namelijk vanaf de eerste generatie 11-inch Pro en de derde generatie 12,9-inch iPad Pro . Dit zijn de modellen uit 2018 en 2020 die voorzien zijn van A12X- en A12Z-chip. Voor deze modellen geldt nog wel een beperking: het werkt alleen voor multitasking op het device zelf. De mogelijkheid om met Stage Manager een extern scherm aan te sluiten, zal niet werken. Daarvoor heb je alsnog een M1 iPad nodig.

De mogelijkheid om een externe scherm aan te sluiten is voor de iPad een grote stap vooruit. Voorheen kon je alleen je iPad-scherm mirroren op een extern scherm. Oftewel: je zag op de iPad en op het externe scherm precies hetzelfde. Dat kan handig zijn voor presentaties, waarbij je wilt ‘afkijken’ op het iPad-scherm. Maar als je je werkruimte wilt vergroten met een extern scherm, wil je dat de inhoud van beide schermen verschillend is. Dat gaat met Stage Manager mogelijk worden, maar dus alleen op de M1 iPads.

In de vierde beta van iPadOS 16.1 is de ondersteuning voor externe schermen er tijdelijk uitgehaald. Er was veel kritiek dat de functie nog niet goed werkte en Apple lijkt die kritiek ter harte te hebben genomen, om er nog extra aan te sleutelen.

Waarom niet de iPad Air 2020?

Als de iPad Pro’s met A12X- en A12Z-chip Stage Manager krijgen is het vreemd dat de iPad Air 2020 met A14-chip het niet krijgt. Dit zou iets te maken hebben met de performance. Dit model heeft weliswaar 4GB RAM, maar heeft slechts 2 high performance-cores, terwijl de Pro’s beschikken over 4 high performance-cores.

Dit is de verklaring die Apple aan Engadget gaf:

We introduced Stage Manager as a whole new way to multitask with overlapping, resizable windows on both the iPad display and a separate external display, with the ability to run up to eight live apps on screen at once. Delivering this multi-display support is only possible with the full power of M1-based iPads. Customers with iPad Pro 3rd and 4th generation have expressed strong interest in being able to experience Stage Manager on their iPads. In response, our teams have worked hard to find a way to deliver a single-screen version for these systems, with support for up to four live apps on the iPad screen at once.

External display support for Stage Manager on M1 iPads will be available in a software update later this year.