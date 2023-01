iOS 16.3 functies

Apple lijkt het jaar rustig aan te beginnen als het om software-updates gaat. Binnenkort verschijnt iOS 16.3 en dat lijkt een kleinere update te worden dan de voorgaande versies. Maar klik niet meteen weg! Want iOS 16.3 zorgt voor betere beveiliging van jouw iPhone, verbetert een al jaren beschikbare functie en meer. We nemen de nieuwe functies van iOS 16.3 hier met je door.

#1 Ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels voor je Apple ID

In december kondigde Apple al de verbeterde beveiliging van iCloud aan met meerdere nieuwe maatregelen. Eén van die nieuwe maatregelen is ondersteuning van fysieke beveiligingssleutels voor je Apple ID. In iOS 16.3 voegt Apple hiervoor de ondersteuning toe. Schakel je dit in, dan heb je voor het activeren van een Apple ID op een iPhone niet alleen je e-mailadres en wachtwoord nodig, maar ook een fysieke sleutel. Dit kan bijvoorbeeld een YubiKey-sleutel zijn, voorzien van Lightning of NFC. Iemand heeft dan altijd deze fysieke sleutel nodig voordat je in kan loggen, wat het een stuk moeilijker maakt om gehackt te worden. Apple zegt dat deze maatregel vooral bedoeld is voor bekende mensen die een hoger gevaar lopen om gehackt te worden, maar in de instellingen kan iedereen dit inschakelen. De beveiligingssleutels vervangen de verificatiecodes die naar al je apparaten gestuurd worden.

#2 Uitleg voor gebruik Handoff met HomePod

Handoff met de HomePod is niets nieuws. Het werkt al sinds de allereerste HomePod en met de HomePod mini wist Apple dit dankzij de U1-chip in dat model verder te verbeteren. Je hoeft alleen maar je iPhone bij de HomePod te houden om de muziek over te zetten. In iOS 16.3 heeft Apple een uitleg toegevoegd hoe je de functie gebruikt, mocht je er nog niet bekend mee zijn. Er verschijnt een nieuwe animatie als je iOS 16.3 voor het eerst gebruikt en dichtbij de HomePod bent. Naarmate je je iPhone dichterbij de HomePod houdt, past ook de animatie zich daarop aan. Deze tutorial is eenmalig, maar maakt het gebruik wel net wat duidelijker.

#3 Nieuwe werking SOS-noodmelding

SOS-noodmelding is een handige functie om snel de hulpdiensten in te schakelen. Ondanks dat de functie al jaren bestaat, is het recent vaker negatief in het nieuws. Dit komt vooral door de crashdetectie op de iPhone 14, waardoor hulpdiensten vaker onterecht gebeld worden. Voor de functie SOS-noodmelding heeft Apple in ieder geval een wijziging in petto. Voorheen was er een optie om de hulpdiensten te bellen door de zijknop en volumeknop ingedrukt te houden gedurende vijf seconden. Is deze tijd verstreken, dan wordt er automatisch gebeld met 112. Maar vanaf iOS 16.3 worden de hulpdiensten pas gebeld als je de knoppen loslaat. Het is een kleine wijziging, maar Apple hoopt hiermee het aantal onterechte meldingen terug te brengen.



Opties in iOS 16.2 (links) vs iOS 16.3 (rechts)

#4 Meerdere fixes en visuele verbeteringen

Tot slot verwachten we dat Apple in iOS 16.3 meerdere bugfixes door gaat voeren. De afgelopen jaren leert dat Apple met elke middelgrote update, zoals iOS 16.3 is, problemen oplost en de beveiliging verbetert. Eén visuele verbetering die wel al gespot hebben, is te vinden bij het widgetoverzicht. In de huidige iOS-versie verschijnt de statusbalk (met daarin de tijd, het batterij-icoontje en meer) bovenop de widget die eronder staat. In iOS 16.3 voegt Apple hier een blur aan toe. Het widgetoverzicht wordt aan de bovenkant daardoor wazig gemaakt, zodat de tekst van de statusbalk en van een widget niet door elkaar staat. In de screenshots zie je het duidelijke verschil.



Widgetoverzicht zonder blur (iOS 16.2; links) en met blur (iOS 16.3; rechts)

iOS 16.3 is nu als beta beschikbaar en wordt later deze maand of begin komende maand verwacht. Naast iOS 16.3 werkt Apple ook aan iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 en macOS Ventura 13.2. Ook die versies komen binnenkort uit.