Eens in de zoveel tijd brengt Apple voor mensen met een wat ouder model nog een nieuwe iOS- en iPadOS-update aan. Het gaat dan om modellen die niet meer bijgewerkt kunnen worden naar de allernieuwste versie (momenteel iOS 16 en iPadOS 16), maar regelmatig gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 7- en iPhone 6s-serie, die pas sinds afgelopen september niet meer bijgewerkt kunnen worden naar de nieuwste grote update. Speciaal voor die mensen is er nu iOS 15.7.3 en iPadOS 15.7.3.



iOS 15.7.3 beschikbaar

De update verschijnt dus alleen op toestellen die niet bijgewerkt kunnen worden naar iOS 16 en nieuwer het gaat om deze modellen:

Voor de iPad kun je iPadOS 15.7.3 downloaden op deze modellen:

iPad mini 4

iPad Air 2

Apple zorgt er in deze update voor dat apparaten die niet op iOS 16 zitten tóch goed beveiligd zijn tegen de meest recente lekken en kwetsbaarheden.

De officiële releasenotes van de updates zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Zoals in de releasenotes te lezen is, gaat het om een algemene update. We raden aan om te updaten. Heb je een iPhone 8 of nieuwer, dan kun je iOS 16.3 installeren.

iOS 15.7.3 downloaden

Om iOS 15.7.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

