Apple brengt regelmatig nieuwe updates uit voor de HomePod-speakers, meestal tegelijkertijd met nieuwe updates van tvOS en iOS. Meestal gaat het slechts om wat verbeteringen achter de schermen, maar af en toe zitten er ook wat nieuwe functies en handige extra’s in. Dat laatste is nu het geval in HomePod software-update 16.3. Er is voor elk HomePod-model wel wat nieuws, al vinden we de meest handige verbeteringen in de HomePod mini.



HomePod software-update 16.3 beschikbaar

De nieuwste update activeert namelijk eindelijk de sensor voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid in de HomePod mini. Elke HomePod mini is hiermee uitgerust, maar Apple had dit nooit eerder geactiveerd. Wat hier de reden voor is, is ons een raadsel. Feit is wel dat de sensor ook in de nieuwe tweede generatie HomePod 2023 zit en daar meteen actief is en als een nieuwe functie gepresenteerd werd. Apple kon met de HomePod mini daarom niet achterblijven, aangezien de benodigde hardware er al die tijd al in zat.

Maar de update biedt nog meer. De ontspannende omgevingsgeluiden zijn verbeterd, er zijn nieuwe Zoek mijn-functies en ook Siri kent wat nieuwe trucjes. Voor specifiek de eerste generatie HomePod heeft Apple het volume getweakt. Dat betekent dat je bij lagere volumes het geluid nu nauwkeuriger kan aanpassen, waardoor het in minder grote stappen harder of zachter gaat. Je leest veel meer over alle nieuwe functies in HomePod software-update 16.3 in ons artikel.

HomePod software-update 16.3 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

