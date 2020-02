Handoff op de HomePod gebruiken voor muziek en telefoongesprekken

In deze tip leggen we uit waarvoor je Handoff op de HomePod kunt gebruiken, en hoe het werkt. Zo haal je alles uit Apple's slimme speaker!

Handoff met de HomePod gebruiken: muziek en meer overzetten

Sinds iOS 13.2 kun je Handoff gebruiken op je HomePod. Hiermee kun je snel muziek van je iPhone naar je HomePod sturen, en andersom. Je kunt ook telefoongesprekken overzetten van het ene naar het andere apparaat. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt.



Wil je na thuiskomst je muziek verder laten spelen op je HomePod? Dat kan met Handoff. Met deze technologie kun je gemakkelijk verdergaan met taken op een ander apparaat. De functie bestaat al jaren op iPhone, iPad en Mac en Apple Watch, maar is sinds iOS 13.2 ook te gebruiken op de HomePod.

Handoff voor HomePod instellen

Ook als je juist muziek afspeelt of een telefoongesprek voert op je HomePod kun je dit naar je iPhone overzetten. Zo kun je ongestoord verdergaan buiten de deur. Zorg ervoor dat je zowel op je iPhone als op je HomePod minimaal iOS 13.2 hebt. Check in onze tip hoe je een HomePod kunt updaten.

Controleer ook of de functie ingeschakeld is. Dit doe je als volgt:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen. tik op AirPlay en Handoff. Zet de schakelaar bij Zet over naar HomePod aan.

Handoff op HomePod gebruiken

Dit is hoe je muziek en telefoongesprekken overzet:

Zorg ervoor dat er muziek speelt of een telefoongesprek bezig is op één van de apparaten. Houd je iPhone kort net onder of boven het scherm van je HomePod.

Zo simpel is het! Als de actie gelukt is voel je een subtiele tril op je iPhone en krijg je een melding op het scherm als bevestiging. Een seconde of twee later speelt het geluid op het andere apparaat. Let op dat je niet je iPhone tegen het scherm van de HomePod houdt, want dan ziet het apparaat dat als invoer.

In onze ervaringen werkte Handoff met de HomePod niet altijd even goed. Soms moesten we het opnieuw proberen, maar erg storend was het niet. Op de HomePod stond op dat moment iOS 13.2, dus het kan zijn dat Apple dit probleem in een latere software-update aan de kaak stelt.

Wil je meer tips over het gebruik van je HomePod? Check dan deze tip over Ambient Sounds op HomePod. Dat is ook een nieuwe functie in iOS 13.2 en helpt je met concentreren of in slaap vallen.