De Mac mini 2023 is goedkoper geworden, maar er zijn ook uitvoeringen die juist duurder zijn geworden. Hoe zit dat? In dit artikel zetten we de prijzen van de Mac mini 2023 voor je op een rij, zodat je weet wat je moet kiezen.

Mac mini 2023 prijzen

Je kunt kiezen uit de Mac mini met M2 voor normale gebruikers (vanaf €719,-) en de Mac mini met M2 Pro-chip (vanaf €1.569,-) voor veeleisende gebruikers. Alle modellen zijn tegen betaling te upgraden.

Mac mini is goedkoper geworden

De laatste tijd kun je er bij elk nieuw Apple-product bijna vanuit gaan dat de prijs omhoog gegaan is. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge inflatie en de slechte koers van de euro ten opzichte van de dollar. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo was afgelopen najaar de nieuwe Apple TV 4K goedkoper dan zijn voorganger. Dat goede nieuws kunnen we nu ook voor de nieuwe Mac mini melden. De prijzen van de Mac mini 2023 zijn iets gedaald, maar er is ook een duurder model bijgekomen.

De Mac mini 2023 is vanaf nu te bestellen bij Apple en wordt vanaf 24 januari geleverd. Vanaf dat moment is de Mac mini ook bij andere winkels uit voorraad te bestellen. De vanafprijs van de Mac mini 2023 ligt op €719,-.

Prijzen M2 Mac mini 2023 (standaardmodel)

Heb je niet zo heel hoge eisen, dan wil je de Mac mini met M2-processor hebben. Dit is de directe opvolger van het al bestaande Mac mini uit 2020 met M1-chip. Ook nu kun je weer kiezen uit twee modellen: een instapmodel met 256GB opslag en een duurder model met 512GB opslag. Voorheen vroeg Apple er respectievelijk €799,- en €1.029,- voor, maar de prijs is nu iets gezakt:

Prijs 256GB M2 Mac mini 2023: vanaf €719,- (was €799,-)

Prijs 512GB M2 Mac mini 2023: vanaf €949,- (was €1.029,-)

In beide gevallen is er dus €80,- van de adviesprijs af gegaan en dat is een mooie meevaller.

Welke van de twee past bij jou? Ze zijn allebei voorzien van een 8-core CPU, 10-core GPU en 8GB centraal geheugen. Het enige verschil is de hoeveelheid opslag die je krijgt. Hieronder vind je de specs:

M2 Mac mini 2023 instapmodel: M2

8‑core CPU

10‑core GPU

8GB centraal geheugen

256GB SSD‑opslag

Prijs: €719,- bij Apple M2 Mac mini 2023 uitgebreider model: M2

8-core CPU

10‑core GPU

8GB centraal geheugen

512GB SSD‑opslag

Prijs: €949,- bij Apple

Prijzen M2 Pro Mac mini 2023 (krachtiger model)

Heb je meer power nodig, dan neem je de Mac mini met M2 Pro-chip. Deze is verkrijgbaar vanaf €1.569,- en heeft betere specs. Je krijgt twee of meer extra CPU-cores en zes extra GPU-cores. Er zit bovendien dubbel zoveel centraal geheugen in, namelijk 16GB. Je krijgt minimaal 512GB opslag, maar dit kun je uitbreiden tot 8TB. Ook heeft dit model vier Thunderbolt 4-poorten in plaats van twee.

De Mac mini met M2 Pro vervangt de vroegere Mac mini met Intel uit 2020, die Apple tot voor kort nog verkocht. Apple vraagt er nu wel meer geld voor. Dit is de basisprijs van de Mac mini met M2 Pro:

Prijs 512GB M2 Pro Mac mini 2023: vanaf €1.569,- (was €1.259,-)

Zoals je ziet is de nieuwe M2 Pro Mac mini dus ruim €300,- duurder dan de Mac mini met Intel-chip die Apple voorheen nog had. Voor dat extra geld krijg je wel een Apple Silicon-versie met veel betere specificaties, betere poorten en ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en Wifi 6E.

M2 Pro Mac mini 2023

M2 Pro

10‑core CPU

16‑core GPU

16GB centraal geheugen

512GB SSD‑opslag

Prijs: €1.569,- bij Apple

Upgradeprijzen Mac mini 2023

Bij Apple heb je bij het kopen van de nieuwe Mac mini nog de mogelijkheid om opslag, werkgeheugen en meer te upgraden. Deze zogenaamde Build to Order-modellen (BTO) vind je meestal alleen bij Apple en niet bij andere winkeliers. Maar voor elke upgrade moet je wel flink bijbetalen. Dit zijn de upgradeprijzen bij Apple:

Upgradeprijzen Mac mini M2 Processor: M2 8-core CPU, 10-core GPU (basis)

Geen upgrade mogelijk Opslag: 256GB (basis)

512GB: +€230,-

1TB: +€460,-

2TB: +€920,- Werkgeheugen: 8GB (basis)

16GB: +€230,-

24GB: +€460,- Ethernet: Gigabit Ethernet (basis)

10-Gigabit Ethernet: +€115,- Upgradeprijzen Mac mini M2 Pro Processor: M2 Pro 10-core CPU, 16-core GPU (basis)

M2 Pro 12-core CPU, 19-core GPU: +€345,- Opslag: 512GB (basis)

1TB: +€230,-

2TB: +€690,-

4TB: +€1.380,-

8TB: +€2.760,- Werkgeheugen: 16GB (basis)

32GB: +€460,- Ethernet: Gigabit Ethernet (basis)

10-Gigabit Ethernet: +€115,-

Wil je meer weten over de Mac mini 2023? Lees dan onze pagina. Als je een nieuwe Mac-desktop wil kopen, dan kun je ook terecht bij ons koopadvies.