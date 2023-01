In watchOS 9.3 voor de Apple Watch voegt Apple weer een paar nieuwe functies en verbeteringen toe. Zo is er een nieuwe wijzerplaat beschikbaar, die past bij een nieuw Apple Watch-bandje en nieuwe iPhone-wallpaper.

Van watchOS 9 zijn inmiddels alle beloofde functies beschikbaar: er waren geen nieuwe toevoegingen meer die uitgesteld en nog niet beschikbaar waren. In watchOS 9.3 vinden we dan ook alleen maar een nieuwe wijzerplaat en wat kleine verbeteringen achter de schermen. Dit moet je weten over watchOS 9.3.



watchOS 9.3 beschikbaar

Zoals vorige week al aangekondigd, voegt watchOS 9.3 een nieuwe wijzerplaat toe aan de Apple Watch. Het gaat om de Unity Mosaic-wijzerplaat, ter viering van de Black History Month. Het is nu de derde keer dat Apple eind januari een nieuwe Unity-wijzerplaat introduceert. De wijzerplaat bestaat uit gekleurde vlakjes (de kenmerkende kleuren rood, geel, groen en zwart) die samen de cijfers van de digitale wijzerplaat vormen. Na het downloaden van watchOS 9.3 kun je de wijzerplaat toevoegen, zoals je elke nieuwe wijzerplaat toe voegt.

De wijzerplaat hoort bij het nieuwe Black Unity 2023-bandje. Dit jaar heeft Apple gekozen voor een geweven sportbandje, nadat eerder al het gewone sportbandje en het gevlochten solobandje aan bod kwamen. Het nieuwe bandje is te koop voor €49,-.

Verder spreekt Apple over algemene verbeteringen en bugfixes, al worden deze in de releasenotes niet gespecificeerd.

watchOS 9.3 releasenotes

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 9.3 voor de Apple Watch:

watchOS 9.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen voor problemen, en biedt een nieuwe wijzerplaat, Unity-mozaïek, ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 9.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

