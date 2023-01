Apple heeft macOS Ventura 13.2 uitgebracht, de volgende update voor de Mac. In macOS Ventura 13.2 vinden we wat nieuwe functies, maar vooral zichtbare en onzichtbare verbeteringen.

Vanaf morgen liggen de nieuwe Mac mini en MacBook Pro 2023 in de schappen en die modellen draaien meteen op de nieuwste software. De nieuwe software is macOS Ventura 13.2 en zojuist heeft Apple deze versie ook voor iedereen met een andere geschikte Mac uitgebracht. Het zorgt dus niet alleen voor compatibiliteit met de nieuwe Macs, maar biedt ook nog wat andere verbeteringen. In dit artikel nemen we ze met je door en lees je hoe je kan updaten naar macOS Ventura 13.2.



macOS Ventura 13.2 beschikbaar

De enige nieuwe functie in macOS Ventura 13.2 is de ondersteuning voor beveiligingssleutels voor je Apple ID. Deze verbetering vinden we ook in andere updates, zoals iOS 16.3. Je kan vanaf deze versies je Apple ID extra veilig maken met een fysieke beveiligingssleutel. Je hebt daardoor altijd deze fysieke sleutel nodig als je ergens voor het eerst inlogt met je Apple ID. Het is een vervanging van de gewone tweestapsverificatiecodes die je normaal gesproken ontvangt.

Uit de releasenotes blijkt dat Apple verder vooral wat bugs opgelost heeft. Zo is er een probleem met Freeform verholpen, waarbij sommige getekende lijnen niet verschenen op gedeelde whiteboards. Een andere verbetering is te vinden bij VoiceOver. Door een probleem kon VoiceOver stoppen met het geven van audiofeedback zodra je begint met typen. In deze update is dat dus verholpen. Verder verwachten we dat Apple de beveiliging verder verbeterd heeft, al zijn de details daarover nog niet bekend.

macOS Ventura 13.2 releasenotes

Dit zijn de officiële releasenotes van de nieuwe Mac-update. De update staat standaard geïnstalleerd op de nieuwe MacBook Pro en Mac mini.

Met deze update worden geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud en beveiligingssleutels voor Apple ID geïntroduceerd. Ook bevat deze update andere verbeteringen en probleemoplossingen voor je Mac. Met geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud wordt het totale aantal iCloud-gegevenscategorieën, waaronder iCloud-reservekopie, -notities en -foto’s, dat met end-to-end encryptie is beveiligd uitgebreid tot 23, waardoor je informatie zelfs bij een datalek in de cloud beschermd blijft

Met beveiligingssleutels voor Apple ID kunnen gebruikers de beveiliging van hun account verbeteren doordat er voor het inloggen een fysieke beveiligingssleutel wordt vereist

Er is een probleem in Freeform verholpen waarbij sommige tekenstreken die met de Apple Pencil of je vinger zijn gemaakt mogelijk niet op gedeelde borden werden weergegeven

Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat VoiceOver geen audiofeedback meer gaf terwijl je aan het typen was Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.2 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren bij macOS Ventura (en eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt.