We beginnen het jaar weer met een frisse nieuwe update voor je iPhone en iPad. De afgelopen maand heeft Apple iOS 16.3 en iPadOS 16.3 al getest, maar nu staat deze update klaar voor iedereen. De update is minder groot dan de vorige versies van iOS 16, maar biedt toch een aantal handige en belangrijke verbeteringen. Misschien nog wel belangrijker zijn de diverse bugfixes. Dit moet je weten over iOS 16.3.



vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 16.3 en iPadOS 16.3 beschikbaar

Op het gebied van privacy en veiligheid heeft Apple twee verbeteringen toegevoegd. Zo kun je een beveiligingssleutel aan je Apple ID toevoegen, zodat je altijd een fysieke sleutel nodig hebt om voor het eerst op een toestel in te loggen met jouw Apple ID. Dit is een extra maatregel tegen hackers en is veiliger dan de standaard verificatiecodes. De tweede toevoeging op het gebied van privacy is de geavanceerde gegevensbescherming in iCloud. Daarmee zorg je ervoor dat veel meer onderdelen van iCloud (waaronder je reservekopie) met end-to-end-encryptie versleuteld zijn.

Maar iOS 16.3 biedt meer. Zo voegt de update ondersteuning toe voor de HomePod 2023, is er een nieuwe Unity-achtergrond en is de SOS-noodmelding functie verbeterd. Bugfixes zijn er ook. Zo is er een probleem opgelost waarbij op de iphone 14 Pro Max horizontale lijnen zichtbaar waren bij het opstarten van het scherm. Ook is er een probleem opgelost waardoor Siri sommige vragen in CarPlay niet juist begreep. Apple heeft vermoedelijk achter de schermen nog meer kleine problemen opgelost.

Voor een overzicht van welke functies nieuw zijn in iOS 16.3, lees je ons aparte artikel.

Releasenotes iOS 16.3 en iPadOS 16.3

Dit zijn de officiële releasenotes die Apple heeft vrijgegeven:

Deze update bevat een nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month. Daarnaast worden met deze update geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud en beveiligingssleutels voor Apple ID geïntroduceerd. Ook bevat deze update andere verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Deze update bevat de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Nieuwe Unity-achtergrond ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur in het kader van de viering van Black History Month

Met geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud wordt het totale aantal iCloud-gegevenscategorieën, waaronder iCloud-reservekopie, -notities en -foto’s, dat met end-to-end encryptie is beveiligd uitgebreid tot 23, waardoor je informatie zelfs bij een datalek in de cloud beschermd blijft

Met beveiligingssleutels voor Apple ID kunnen gebruikers de beveiliging van hun account verbeteren doordat er voor het inlogproces met twee-factor-authenticatie op nieuwe apparaten een fysieke beveiligingssleutel wordt vereist

Ondersteuning voor de HomePod (2e generatie)

Voor SOS-noodmeldingen moet je nu de zijknop samen met een volumeknop ingedrukt houden en vervolgens loslaten om onbedoelde noodoproepen te voorkomen

Er is een probleem in Freeform verholpen waarbij sommige tekenstreken die met de Apple Pencil of je vinger zijn gemaakt mogelijk niet op gedeelde borden werden weergegeven

Er is een probleem verholpen waarbij de achtergrond op het toegangsscherm zwart werd weergegeven

Er is een probleem verholpen waarbij er op de iPhone 14 Pro Max tijdelijk horizontale lijnen werden weergegeven nadat deze uit de sluimerstand werd gehaald

Er is een probleem verholpen waarbij de Woning-widget op het toegangsscherm de status van de Woning-app niet nauwkeurig weergaf

Er is een probleem verholpen waarbij Siri mogelijk niet correct reageerde op muziekverzoeken

Er zijn problemen verholpen waarbij Siri-verzoeken in CarPlay mogelijk niet correct werden begrepen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 16.3 en iPadOS 16.3 downloaden

Om iOS 16.3 en iPadOS 16.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

