Apple brengt geregeld nieuwe software-updates voor de HomePod uit, maar daar zit lang niet altijd iets merkbaar nieuws in. Maar deze keer is daar wél sprake van, want in HomePod software-update 16.3 krijgt elk model wat nieuws. Dus of je nou een HomePod mini of eerste generatie grote HomePod hebt staan, je krijgt er altijd wel meerdere nieuwe functies bij. Hou er wel rekening mee dat niet elke nieuwe functie voor elk model beschikbaar is. Dit is er nieuw in HomePod software-update 16.3.

#1 Temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen met HomePod mini en HomePod 2

Beschikbaar op: HomePod mini, HomePod (2e generatie, 2023)

In de HomePod mini zat altijd al een sensor waarmee je de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving kan meten. Maar al die jaren was deze sensor niet geactiveerd. In HomePod software-update 16.3 komt daar verandering in, want vanaf dat moment is deze sensor actief. De HomePod mini geeft daardoor in de Woning-app weer hoe warm het is en hoe de luchtvochtigheid in de kamer is. Deze sensoren zitten ook in de nieuwe grote tweede generatie HomePod 2023. De metingen zijn bedoeld voor binnenshuis, voor temperaturen tussen de 15 en 30 graden en luchtvochtigheid tussen de 30% en 70%. Na het installeren van de update worden de sensoren gekalibreerd, dus het kan even duren voordat de metingen zichtbaar zijn.

Bekijk ook De HomePod mini krijgt twee nieuwe functies Apple's kleinste speaker blijkt een verborgen functie te hebben. Er zit in de HomePod mini een sensor voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid. En het mooie is: Apple gaat deze nu met een software-update activeren! Maar Apple gaat nog een andere functie toevoegen met een software-update: geluidsmeting.voor o.a. alarmen en sirenes.

#2 Verbeterde omgevingsgeluiden

Beschikbaar op: HomePod mini, HomePod (2e generatie, 2023), HomePod (1e generatie, 2018)

De HomePod kan omgevingsgeluiden afspelen om je te helpen ontspannen of concentreren. In de nieuwste update heeft Apple deze functie verbeterd. De geluiden zijn meeslepender en je kan er ook meer mee doen. Behalve het simpelweg afspelen van het geluid, kun je ze ook toevoegen aan scènes, automatiseringen en alarmen in de Woning-app.

Bekijk ook Ambient Sounds op de HomePod (mini): speel rustgevende omgevingsgeluiden Met de HomePod en HomePod mini kun je Ambient Sounds afspelen, oftewel omgevingsgeluiden. Dit zijn rustgevende achtergrondgeluiden die je kunnen helpen met ontspannen. In deze tip leggen we uit welke geluiden er zijn en hoe je ernaar kunt luisteren.

#3 Nieuwe Zoek mijn-functies

Beschikbaar op: HomePod mini, HomePod (2e generatie, 2023), HomePod (1e generatie, 2018)

Je kunt de HomePod al gebruiken om bepaalde Zoek mijn-functies te gebruiken, zoals het lokaliseren van je iPhone of AirTag. Vanaf software-update 16.3 kun je ook de locatie van vrienden en familieleden opvragen als zij de locatie in de Zoek mijn-app met je delen. Handig dus als je met iemand afgesproken hebt en thuis nog even wil weten waar diegene is. Je hoeft het dan alleen maar aan Siri op de HomePod te vragen.

#4 Automatiseringen maken met je stem

Beschikbaar op: HomePod mini, HomePod (2e generatie, 2023), HomePod (1e generatie, 2018)

Het is al mogelijk om eenmalige automatiseringen (zet de lampen aan om 15:00) te maken met Siri. Maar met de nieuwste update is het ook mogelijk om terugkerende automatiseringen met je stem aan te maken. Je hoeft dan niet in de Woning-app te duiken om deze handmatig aan te maken. We adviseren om een automatisering alleen met je stem in te stellen als deze relatief eenvoudig is (zet de lamp in de woonkamer aan als de zon onder gaat), want met ingewikkelde automatiseringen met meerdere accessoires adviseren we om toch gewoon de Woning-app te gebruiken.

#5 Siri-bevestigingstoon

Beschikbaar op: HomePod mini, HomePod (2e generatie, 2023), HomePod (1e generatie, 2018)

Siri geeft op de HomePod nu een bevestigingstoon na het uitvoeren van een HomeKit-opdracht, maar alleen als het om een accessoire gaat dat geen zichtbare verandering toont of als het accessoire in een andere kamer staat. Het is een subtiel geluidje dat nauwelijks opvalt, maar helpt je wel om goed te begrijpen als een actie correct is uitgevoerd. Je kunt deze toon helaas niet uitschakelen als je het liever niet wil.

#6 Gesproken audio klinkt beter op grote HomePods

Beschikbaar op: HomePod (2e generatie, 2023), HomePod (1e generatie, 2018)

Deze verbetering is er alleen voor de grote HomePods, zowel de eerste generatie als de nieuwste tweede generatie. Dankzij audio tuning klinkt gesproken audio, zoals een podcast, een stuk beter. Volgens Apple is er sprake van een helderder geluid, zodat je de audio beter kan verstaan. Luister je dus graag naar podcasts, dan zul je blij zijn met deze verbetering. Op de HomePod mini vinden we deze verbetering niet.

#7 Verbeterde volumebediening op eerste HomePod

Beschikbaar op: HomePod (1e generatie, 2018)

Tot slot heeft Apple gesleuteld aan de volumebediening van de eerste generatie HomePod. Bij lagere volume’s kun je het geluid gedetailleerder aanpassen. Dat betekent dat het geluid in minder grote stapjes harder of zachter gaat als je bij lagere volumes het geluid aanpast. De kans dat de HomePod dus net te zacht of juist net te hard staat, is daardoor minder groot.

De update wordt volgende week uitgebracht, tegelijk met onder andere iOS 16.3 en watchOS 9.3. We weten nog niet precies wanneer in de week de updates verschijnen, maar vermoedelijk is dat op maandag of dinsdag. Lees ook over de nieuwe functies in iOS 16.3.