Het uitstel is te lezen in de zesde beta van iOS 15, iPadOS 15 en tvOS 15. SharePlay voor FaceTime is uit deze beta’s gehaald en zal ook niet meer terugkeren voor de officiële release, komend najaar. In plaats daarvan zal SharePlay beschikbaar komen in een toekomstige versie iOS 15.x, die later dit jaar wordt verwacht. Apple gaat al wel met ontwikkelaars aan de slag om SharePlay te testen, maar biedt daarvoor een aparte tool en een profiel dat er speciaal voor moet worden gedownload. Deze kun je hier vinden.



SharePlay has been disabled for use in iOS and iPadOS 15 developer beta 6 and will be disabled for use in its initial release this fall. SharePlay will be enabled for use again in future developer beta releases and will launch to the public in software updates later this fall. To continue your development, we have provided a SharePlay Development Profile which will enable successful creation and reception of GroupSessions via the Group Activities API.