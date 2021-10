iCulture Vandaag: dit was dinsdag 26 oktober 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 26 oktober 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We gaan vandaag MacBooks vergelijken, zodat je precies kunt zien welke MacBook bij jou past. Ook is de nieuwste MacBook vanaf vandaag officieel in de verkoop en vandaar dat we alle MacBook Pro 2021 prijzen voor je op een rijtje hebben gezet. Zo weet je precies wat je kwijt bent. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Pixelmator Pro (€39,99, macOS, 10.14.4+) - Nu met volledige ondersteuning voor Monterey en diverse andere verbeteringen.

​ OHRA (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Vernieuwde app bij OHRA, met een duidelijker overzicht van jouw verzekeringen. ​