Wallet-app in iOS 15

De Wallet-app is de plek waar je niet alleen je Apple Pay-kaarten bewaart, maar ook je klantenkaarten van winkels, kortingscoupons, toegangstickets en nog veel meer. Maar met ingang van iOS 15 en watchOS 8 kan de Wallet-app nog meer. Je kan meer soorten kaarten bewaren en gebruiken en er komen nieuwe opties voor bestaande functies bij. Deze verbeteringen vind je in Wallet in iOS 15.

#1 ID-bewijs op je iPhone (maar alleen in de VS)

De Wallet-app krijgt in iOS 15 en watchOS 8 officiële ondersteuning voor ID-bewijzen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld een rijbewijs aan je iPhone toevoegen. Maar helaas heb jij hier voorlopig alleen nog wat aan als je in één van de staten in Amerika woont waar deze functie ondersteund gaat worden. Voorlopig komt het opslaan van je rijbewijs in Wallet dus nog niet naar Nederland, waardoor je je portemonnee nog niet thuis kunt laten.

#2 Huissleutels van HomeKit

Met een HomeKit-deurslot kun je je voordeur openen en dichtdoen via de Woning-app op je iPhone en Apple Watch. Maar vanaf iOS 15 en watchOS 8 kan dat ook via NFC, wat een stuk praktischer is. Je hoeft dan alleen maar je iPhone of Apple Watch tegen het slot te houden om hem open te doen. Het is nog niet bekend welke modellen van slimme deursloten de functie gaan ondersteunen, maar Apple toonde wel alvast een aantal partners. Eén daarvan is Aqara, een bekend merk als het om domotica gaat. Andere bekende merken zijn Assa Abloy en Schlage.

Aqara is excited to partner with #Apple to create the most secure way to use keys anywhere you go. We look forward to continuing this partnership to bring users comprehensive smart home technology that they can trust. #WWDC pic.twitter.com/RVibsksw1q — Aqara (@AqaraSmarthouse) June 9, 2021

#3 Hotel- en kantoorsleutels

De Wallet-app gaat ook andere soorten deursloten ondersteunen, bijvoorbeeld van hotelkamers en kantoorgebouwen. In kantoren worden vaak tags en soortgelijke systemen gebruikt voor zowel de hoofdingang als individuele kantoren binnenin het gebouw. Fabrikanten van dergelijke systemen kunnen in iOS 15 de Wallet-app ondersteunen, zodat je alleen maar je iPhone of Apple Watch tegen het slot hoeft te houden.

Hetzelfde geldt voor hotels. Voor hotels voegt Apple nog een extra handige functie toe. Je kan de Wallet-kaart voor je hotelkamer namelijk op afstand ontvangen, nog voordat je ingecheckt bent. Je ziet dan meteen in de Wallet-app wat je kamernummer is en hoeft zo niet langs de receptie om je sleutel op te halen. Hotelketen Hyatt gaat dit systeem ondersteunen in duizenden vestigingen wereldwijd.

#4 Car Keys met U1-chip

Apple CarKey is het systeem van Apple waarmee je via een Wallet-kaart op je iPhone een auto kan openen en zelfs kan starten. Dit werkt nu nog via NFC, maar in iOS 15 en watchOS 8 komt er ook ondersteuning voor de U1-chip bij. Met Ultra-Wideband is het dan zelfs niet meer nodig om je iPhone uit je broekzak te halen om de auto te openen of te starten, want door de U1-chip ziet die auto dat je dichtbij genoeg bent. BMW gaat het later dit jaar ondersteunen op nieuwe modellen. Helaas zijn er nog geen andere automerken aangekondigd.

Daarnaast is het met Car Keys straks ook mogelijk om vanuit de Wallet-app op een knop te drukken om de auto te openen of het alarm af te laten gaan. Dit werkt alleen als je dichtbij genoeg bent, dus niet op afstand als je kilometers ver van je auto vandaan bent.

#5 Wallet-kaarten archiveren

Is jouw Wallet-app een zooitje, net als vroeger je portemonnee dat was, met allemaal gebruikte en verlopen pasjes, toegangskaarten en meer? Dan kun je in iOS 15 verlopen Wallet-passen automatisch verbergen. Je hoeft ze dan niet zelf te verwijderen, maar ze worden automatisch in een apart overzicht gezet. Dat is vooral handig voor boardingpassen en toegangskaartjes voor de bioscoop, die je misschien wel wil bewaren maar niet meer nodig hebt.

#6 Meerdere tegelijk downloaden

In Safari is het straks makkelijker om meerdere Wallet-kaarten tegelijk te downloaden. Als je bijvoorbeeld bij het kopen van toegangskaartjes voor een evenement zowel een parkeerkaart als een toegangskaart voor Wallet krijgt, kun je deze met één tik meteen tegelijkertijd aan de Wallet-app toevoegen. Je hoeft ze dan dus niet meer stuk voor stuk in je Wallet te zetten.

Dit zijn slechts de belangrijkste verbeteringen in de Wallet-app in iOS 15. Apple past nog een aantal kleine dingetjes in het design aan. Zo zie je in het transactieoverzicht van je Apple Pay-kaarten nu symbolen om de winkels en apps waar je iets gekocht hebt, makkelijker te herkennen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!