In macOS 12 Monterey hebben we allerlei interessante functies aangetroffen. Maar welke zijn onze favoriet? Dat lees je in deze round-up van de beste verbeteringen in macOS Monterey, volgens de redactie van iCulture.

macOS 12 heeft een officiële naam gekregen: Monterey. Nu is de naamgeving niet eens zo spannend, waar we vooral in geïnteresseerd zijn is welke functies erin zitten. Apple heeft er op het podium van WWDC 2021 een paar onthuld en op de website van Apple zijn ook lijsten met vernieuwingen te vinden. Wij bladerden alle vernieuwingen grondig door en selecteerden onze favoriete macOS 12 Monterey-functies!

#1 Universal Control

Universal Control geeft je de mogelijkheid om met één toetsenbord en muis twee apparaten te bedienen. Je wisselt moeiteloos tussen je Mac en je iPad. Hoe weet elk apparaat waar je bent? Simpel: als je met je muis naar rechts beweegt, terwijl daar een iPad staat, kan Apple wel raden dat de cursor een sprongetje moet maken van het Mac-scherm naar het iPad-scherm. Je kun op deze manier ook bestanden klikken en slepen tussen je Mac en je iPad. Dit is perfect voor mensen die de iPad als een tweede scherm gebruiken. Beide apparaten moeten uiteraard wel op hetzelfde account zijn ingelogd. Het geeft je een extra reden om in het Apple-ecosysteem te blijven hangen.

#2 Energiebesparende modus

Niet officieel aangekondigd op het podium, maar iets wat we later ontdekten en waar we heel blij mee zijn: een energiebesparende modus. Op de iPhone is het al een paar jaar mogelijk (sinds iOS 9!), maar op de Mac loop je ook regelmatig tegen momenten aan dat je accu bijna leeg is, terwijl je nog wel even verder moet. Als je het inschakelt wordt het energieverbruik verminderd. Het scherm is minder fel, achtergrondupdates worden tijdelijk stopgezet en sommige visuele effecten krijg je niet te zien.

Je krijgt een melding als het batterijniveau onder de 20% komt, maar je kunt het ook handmatig inschakelen. En er is goed nieuws voor iPad-gebruikers, want het komt ook naar de iPad. In de beta van iOS 14 voegde Apple het korte tijd toe, maar verwijderde het later weer. Nu krijgt het in iPadOS 15 opnieuw een kans.

#3 AirPlay op de Mac

AirPlay op de Mac is een functie waar we naar hebben uitgekeken. Wil je iets streamen vanaf je iPhone naar het scherm van je MacBook, dan is dat een heel gedoe. Je moet een AirPlay-server hebben die de verbinding regelt. Met Monterey is dat niet meer nodig. Als beide apparaten op hetzelfde WiFi-netwerk zitten kun je content streamen van je iPhone of iPad naar het scherm van je Mac.

Heb je een Mac met goede speakers, dan kun je het ook gebruiken om muziek naar je Mac te streamen, als een soort tweede speaker voor je iPhone. De Mac werkt dus ook als een AirPlay-speaker en dat opent weer nieuwe mogelijkheden.

#4 Shortcuts op de Mac

Eigenlijk is het heel onlogisch dat we de afgelopen jaren Shortcuts op het kleine schermpje van de iPhone hebben zitten maken. Sommige automatiseringen zijn wel honderden stappen lang en daarbij raak je snel het overzicht kwijt. Met Siri Shortcuts op de Mac en de bijbehorende Opdrachten-app wordt alles een stuk makkelijker. Dat het wat langer heeft geduurd is wel te begrijpen: Apple wilde dat het goed samenwerkt met Automator, AppleScript, JavaScript en andere populaire scripttalen. Je kunt ook de al eerder gemaakte persoonlijke automatiseringen meenemen.

#5 SharePlay op de Mac

SharePlay komt ook naar de andere platformen, maar op de Mac komt het misschien het best tot z’n recht. Samen kijken naar series, samen muziek luisteren of je scherm delen, het kan allemaal via FaceTime. Net als in videobel-apps zoals Zoom kun je allerlei content met de hele groep delen. De nieuwe grid-weergave in Facetime zorgt dat je alle deelnemers goed in beeld hebt.

#6 iCloud Private Relay

Met je MacBook in een koffietentje zitten is dit najaar gewoon weer mogelijk (nemen we aan). Zeker nu thuiswerken wat gebruikelijker is geworden, ben je misschien wel geneigd om wat vaker ergens anders te gaan zitten. Met Private Relay kun je zorgen dat je veiliger kunt internetten. Volgens Apple is het niet een VPN, maar toch zal de functie niet beschikbaar zijn in 10 landen, waar je een VPN nodig hebt om überhaupt bepaalde sites te bezoeken. Aandachtspuntje is wel dat je er het betaalde iCloud+ abonnement voor nodig hebt, maar dat is met een prijs vanaf €0,99 per maand voor iedereen weggelegd.

#7 Ruimtelijke audio op je Mac

Eindelijk! Ook op de Mac kun je nu ruimtelijke audio luisteren, dankzij de ondersteuning voor Spatial Audio in macOS Monterey. Je krijgt dus surround sound in Apple Music en in apps zoals FaceTime. Hier heb je wel een geschikt setje AirPods voor nodig of een ander type oordopjes, bijvoorbeeld die van Beats. Ook heb je een M1 iMac nodig.

#8 Memoji op het inlogscherm

Het hoeven niet altijd grote, baanbrekende functies te zijn waar we blij van worden. Soms zijn het kleine toevoegingen die echt heel leuk zijn. Zo kun je op het inlogscherm van de Mac nu een Memoji van jezelf zien, die ook gezichtsuitdrukkingen doet. In dit filmpje zie je hoe het werkt.

#9 Verbeterde Safari

Deze konden we natuurlijk niet tot het laatst bewaren: Safari. Je gebruikt de browser misschien wel intensiever op de Mac dan op de iPhone. Safari krijgt in macOS Monterey behoorlijk wat extra functies en een vernieuwde interface. Tabbladen zitten nu in dezelfde rij als de adresbalk, zodat je meer ruimte op het scherm hebt. Ook kun je tabs bundelen zodat ze wat overzichtelijker worden. Verder is het zo dat de tabbalk de kleur krijgt van de webpagina die je bezoekt. Dat ziet er net iets mooier uit.

#10 TestFlight op de Mac

Misschien niet zo spectaculair voor de doorsnee gebruikers, maar voor de iCulture-redactie een functie die al jaren over datum is: TestFlight op de Mac. Ontwikkelaars kunnen nu hun apps als betaversie beschikbaar stellen en testen, waarbij zaken als feedback en fouten melden helemaal gestroomlijnd zijn. Dat werkt een stuk makkelijker, niet alleen voor ons maar ook voor ontwikkelaars.

Meer interessante Monterey-functies

In dit overzicht konden we alleen onze favoriete functies bespreken, maar er zitten er natuurlijk nog veel meer in. Zo zitten er nieuwe privacyfuncties in de Mail-app, kun je Livetekst gebruiken met foto’s en zie je duidelijker of de microfoon en de camera van de Mac actief zijn. Ook de Focus-mode komt naar de Mac, zodat je geconcentreerder kunt werken. Maar vergeet ook niet de kleine details, zoals het feit dat je het de muispijl een andere kleur kunt geven.

Wil je meer weten over macOS Monterey, check dan ons overzicht. We verwachten de officiële release van Monterey in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!