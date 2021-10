iOS 14.8.1 update nu te downloaden

Een dag na iOS 15.1 heeft Apple ook iets in petto voor mensen die nog niet de sprong naar iOS 15 hebben gemaakt. Het is vanaf dit jaar mogelijk om nog langere op een oudere iOS-versie te blijven hangen, bijvoorbeeld omdat je op ziet tegen de update, niet zit te wachten op de nieuwe functies of voor een organisatie werkt waar je nog niet mag updaten. Voor die mensen is er nu een beveiligingsupdate. iOS 14.8.1 bevat geen nieuwe functies maar maakt je toestel veiliger. Er zijn waarschijnlijk meerdere beveiligingslekken gedicht.



Releasenotes iOS 14.8

Er is geen betatraject voor iOS 14.8.1 geweest, dus de update bevat waarschijnlijk weinig opmerkelijke zaken. Apple heeft ook de beveiligingspagina bijgewerkt om duidelijk te maken dat er bugs zijn opgelost op het gebied van audio, ColorSync, Continuity Camera, CoreGraphics, GPU Drivers, IOMobileFrameBuffer, Kernel, Sidecar, Status Bar, Voice Control en WebKit. Mocht je met een van de genoemde functies beveiligingsproblemen hebben ondervonden, dan is dat hopelijk nu verholpen.

Zodra de releasenotes in het Nederlands beschikbaar zijn zullen we ze hier vermelden. In het Engels wordt alleen gezegd dat het belangrijke beveiligingsupdates bevat en dat het is aanbevolen voor alle gebruikers.

iOS 14.8.1 downloaden

Om iOS 14.8.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

