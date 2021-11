Apple voegt in iOS 15.2 weer nieuwe functies toe aan je iPhone. Er komen nieuwe functies voor je privacy, maar ook een aantal andere handige toevoegingen. We zetten ze op een rij.

Nieuwe functies in iOS 15.2

Later dit jaar brengt Apple iOS 15.2 uit, de tweede grote aanvullende update van iOS 15. Daarin voegt Apple een aantal functies toe die eerder uitgesteld waren, maar er zit ook een aantal andere extra verbeteringen in. Zo krijgt de TV-app een aantal handige verbeteringen en zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor het opsporen van een AirTag. Dit zijn de nieuwe functies van iOS 15.2:

#1 Privacyrapport voor apps

Eén van de grootste nieuwe functies in iOS 15.2 is het privacyrapport voor apps. Daarmee bekijk je per app welke activiteiten ze uitgevoerd hebben. Je krijgt op die manier een beter inzicht in welke gegevens apps gebruikt hebben (zoals je locatie) en welke netwerkactiviteiten apps uitgevoerd hebben. Het is een soort tegenhanger van de privacyrapport in Safari, dat weergeeft welke trackers op websites verschijnen. In onze tip lees je hoe het privacyrapport voor apps werkt.

#2 Erfeniscontact voor na je overlijden

Deze nieuwe functie in iOS 15.2 heb je hopelijk nog lang niet nodig, maar kan toch van pas komen. Met de functie Erfeniscontact kun je instellen wie er toegang mag krijgen tot de gegevens op jouw iPhone na je overlijden. Je erfeniscontact heeft de toegangssleutel van iCloud en een kopie van je overlijdensakte nodig. Op het moment dat jij komt te overlijden, heeft je erfeniscontact toegang tot je gegevens zoals foto’s, video’s en documenten. Een geruststellende gedachte, vinden wij.

#3 Verberg e-mailadres in Mail-app

Je kent de functie Verberg mijn e-mailadres misschien wel al, dat Apple in iOS 15 toegevoegd heeft. Iedereen met iCloud+ kan in de instellingen een willekeurig e-mailadres aanmaken, bijvoorbeeld als je je ergens moet registreren. De e-mails worden dan doorgestuurd naar jouw eigen persoonlijke e-mailadres, zonder dat die dienst weet welk adres dat is. Mocht er dan een datalek zijn, dan wordt alleen dat willekeurige e-mailadres buitgemaakt dat je specifieke voor die dienst gebruikt hebt. Vanaf iOS 15.2 vind je deze functie ook meteen in de Mail-app. Je kan daardoor rechtstreeks vanuit het opstellen van een nieuwe e-mail een willekeurig mailadres aanmaken.

#4 TV-app krijgt zijbalk op iPad en Store-tabblad

De TV-app krijgt twee handige verbeteringen. Op de iPad is de knoppenbalk onderaan vervangen door een zijbalk, zoals veel meer apps op de iPad dat hebben. Je hebt dan dus niet meer losse knoppen onderaan, maar alles aan de linker zijkant netjes onder elkaar. Dat is een stuk overzichtelijker én makkelijker in het gebruik. Maar ook op de iPhone is er wat nieuws. De TV-app krijgt namelijk een eigen Store-tabblad. In dat deel van de app vind je uitsluitend films (en in de VS en enkele andere landen ook series) die je los kan kopen of huren. De TV-app krijgt vaak veel kritiek dat het onoverzichtelijk is en dat content uit Apple TV+ en de iTunes Store door elkaar heen staat. Eerder kreeg de TV-app al een aparte knop voor Apple TV+-originals, maar nu dus ook voor iTunes Store-content.

#5 AirTag-verbeteringen om tracking te voorkomen

Als je bang bent dat een onbekende AirTag jou stiekem volgt, heeft Apple al allerlei anti-stalking maatregelen voor genomen. Zo gaat een onbekende AirTag piepen als deze een bepaalde tijd met je meebeweegt en krijg je een melding op je iPhone. Maar als je toch bang ben dat er een onbekend object in de buurt is, heeft Apple daar nu een functie voor gemaakt. Met de knop Objecten die mij kunnen tracken in de Zoek mijn-app, wordt er gescand op AirTags en andere objecten die de Zoek mijn-app ondersteunen. Ook is er een vernieuwde knop Help bij het retourneren van verloren objecten. Deze vervangt de knop Identificeer gevonden object en helpt je om te achterhalen of de eigenaar een bericht heeft achtergelaten bij het object dat je gevonden hebt.

#6 Gepland overzicht van meldingen vernieuwd

De functie met het geplande overzicht van meldingen krijgt een visuele update. In plaats van dat de meldingen onder elkaar staan, verschijnen ze nu als losse ‘kaarten’ in een groter blok, waarbij de kleur van de ‘kaarten’ overeenkomt met die van de app. Zo krijgt het blokje van WhatsApp een groene kleur en is die van de iCulture-app wit.

Apple heeft het ontwerp in de tweede beta echter weer wat aanpgepast. Het is daardoor nog even afwachten voor welk ontwerp Apple uiteindelijk in de definitieve versie van iOS 15.2 kiest.

#7 Extra schakelaar voor SOS-noodmelding

Er zijn meerdere manieren om SOS-noodmelding te activeren: door vijf keer op de zijknop te drukken of door de zijknop en een volumeknop ingedrukt te houden. Voorheen was er één schakelaar om alleen het vijf keer indrukken uit te zetten, maar nu kan je beide individuele functies in- of uitschakelen. Verder is er een langere 8-seconden durende countdown voordat de nooddiensten en SOS-contacten worden gebeld. Voorheen was dit 3 seconden.

#8 iMessage Communication Safety-functie (alleen in de VS)

Afgelopen zomer kondigde Apple een reeks maatregelen aan om kinderen te beschermen tegen naaktbeelden. Twee van die functies waren het scannen van iCloud-foto’s op naaktbeelden en het waarschuwen en blurren van mogelijke gevoelige foto’s via iMessage. Beide functies werden voor onbepaalde tijd uitgesteld, na de bakken kritiek. Het detecteren van misbruikfoto’s in de iCloud-fotobibliotheek is nog steeds voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar de functie Communication Safety in iMessage maakt wel zijn comeback in iOS 15.2. Maar vooralsnog komt de functie alleen beschikbaar in de VS.

Ten opzichte van de oorspronkelijke werking, heeft een kind nu zelf meer controle over de functie. Kinderen kunnen nu zelf bepalen of ze een melding willen sturen naar een ouder of voogd, zodra ze een mogelijke gevoelige foto ontvangen. Een kind kan ook altijd zelf beslissen om de geblurde foto toch te bekijken. Maar nogmaals: de functie wordt vooralsnog alleen uitgerold in de VS.

iOS 15.2 wordt ergens later dit jaar voor iedereen uitgebracht, samen met iPadOS 15.2, watchOS 8.3, tvOS 15.2 en macOS 12.1. De komende tijd brengt Apple eerst nog een aantal beta’s van iOS 15.2 uit.