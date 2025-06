iOS 26 maakt alternatieven voor AirDrop en AirPlay mogelijk – zo werkt dat

Apple werkt aan verschillende nieuwe wifi-functies voor iOS 26 en iPadOS 26. Vorige maand meldden we al dat het inloggen op openbare wifi-hotspots gemakkelijker wordt. Inmiddels zijn deze vernieuwingen ook teruggevonden in de broncode. Daarnaast gaat Apple in iOS 26 de zogeheten ‘Wi-Fi Aware’-standaard ondersteunen. En die maakt een alternatieve AirDrop en AirPlay mogelijk.

Wi-Fi Aware maakt alternatieve AirDrop en AirPlay mogelijk

iOS 26 en iPadOS 26 krijgen er een nieuwe draadloze technologie bij: het Wi-Fi Aware-framework. Deze functie lijkt op Apple Wireless Direct Link, de techniek die onder andere wordt gebruikt voor AirDrop en AirPlay. Met Wi-Fi Aware kunnen apparaten direct met elkaar communiceren zonder tussenkomst van internet. Ontwikkelaars krijgen hiermee de mogelijkheid om deze technologie in hun apps te integreren. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld eenvoudig bestanden delen met anderen in de buurt – ook helemaal offline. Het voordeel van Wi-Fi Aware is dat het cross-platform werkt en een open standaard is. Android ondersteunt deze techniek al langer, en Apple’s integratie maakt het dus mogelijk om snel bestanden uit te wisselen tussen iOS en Android. Tegelijkertijd kunnen speakers Wi-Fi Aware gebruiken om geluid van een iPhone te ontvangen.

Voor Apple was de ondersteuning van deze functie eigenlijk onvermijdelijk. Door de Digital Markets Act (DMA) is het bedrijf verplicht om vóór eind 2026 een open alternatief te bieden voor technieken als AirDrop en AirPlay. Apple trekt dit deze keer overigens nog verder: in plaats van de functie beperkt uit te rollen binnen de EU – zoals bij alternatieve appwinkels – kiest Apple ervoor om dit protocol wereldwijd beschikbaar te maken

Ondersteunde toestellen Wi-Fi Aware

Hoewel het Wi-Fi Aware-framework naar iOS 26 en iPadOS 26 komt, is de functie niet beschikbaar op alle apparaten. Je kunt Wi-Fi Aware gaan gebruiken op de volgende iPhones en iPads:

Captive Assist maakt inloggen makkelijker

Wat eerst nog een gerucht was, lijkt nu bevestigd: iOS 26 maakt het gemakkelijker om verbinding te maken met openbare wifi-hotspots. In de broncode van de eerste ontwikkelaarsbeta zijn verwijzingen gevonden naar een nieuwe functie genaamd Captive Assist. Hoewel de functie in deze beta nog niet actief is, is de kans groot dat dit later in het bètaproces zal veranderen.

Captive Assist zorgt ervoor dat als je eerder bent ingelogd op een openbaar wifi-netwerk met een inlogportal, je apparaat die gegevens onthoudt. Nog handiger: deze informatie wordt gesynchroniseerd tussen al je Apple-apparaten, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 maakt openbare wifi-hotspots een stuk prettiger met deze nieuwe functie’ Zoals het er nu naar uitziet wordt iOS 19 een flinke update voor de iPhone. Zo wordt het hele systeem op de schop genomen en komen er veel nieuwe functies bij. Zo komt er een handige verbetering voor openbare wifi-hotspots in iOS 19, aldus een bron.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.

Bekijk ook Apple onthult iOS 26: dit komt er binnenkort allemaal naar je iPhone met de grootste update ooit Apple heeft iOS 26 officieel aangekondigd. De nieuwste update verschijnt later dit jaar op de iPhone, maar je leest hier wat er allemaal in komt. Met een nieuw design, heel veel nieuwe functies en meer is het de grootste iOS-update ooit.

Meer over iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote nieuwe iPad-update van 2025. In iPadOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. Voor de iPad is er een geheel nieuw multitaskingsysteem, waarbij je apps in losse vensters kan gebruiken en altijd kan vergroten of verkleinen. De stoplichtknoppen die je kent van de Mac, komen ook naar de iPad. De geschikte toestellen van iPadOS 26 zijn gelijk aan iPadOS 18, met uitzondering van de iPad 2019. De beta van iPadOS 26 is beschikbaar, maar de release van iPadOS 26 is pas in september.