We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Welcome to Earth (S01)

Te zien bij: Disney+

Deze Disney+ original-serie van National Geographic volgt Will Smith op een buitengewoon avontuur rond de wereld om de grootste wonderen van de aarde te verkennen en haar meest verborgen geheimen te onthullen. In deze zesdelige gelimiteerde serie, geproduceerd door filmmaker Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, Jane Roots Nutopia en Westbrook Studios, wordt Will begeleid door elite ontdekkingsreizigers op een ontzagwekkende reis.

Titans (S03)

Te zien bij: Netflix

Batmans ex-partner Dick Grayson is een eigen weg ingeslagen en komt enkele jonge helden met problemen tegen. Ze hebben hard een mentor nodig.

Tiger King: The Doc Antle Story (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze serie over waargebeurde misdaden onthullen de onderzoekers van beruchte seriemoordenaarszaken de afschuwelijke en vreselijke details van hun buitengewone werk.

The Claus Family 2

Te zien bij: Netflix

De Kerstman heeft maar één taak: cadeautjes bezorgen. Als Jules de zaken overneemt van zijn opa Noël, krijgt hij een brief van een meisje met een bijzondere kerstwens.

Encounter

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een marinier gaat op een reddingsmissie om zijn twee jonge zoons te redden van een mysterieuze dreiging. Terwijl hun reis hen in steeds meer gevaarlijke situaties brengt, zullen de jongens hun kindertijd achter zich moeten laten.

Sainz: Vivir para competir (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Carlos Sainz is 59 jaar geworden. Terwijl de rivalen van zijn generatie hun helmen al hebben opgehangen, gaat hij jaar na jaar door op het hoogste niveau. Zijn verhaal is een voorbeeld van doorzettingsvermogen. Tweevoudig wereldkampioen rally en drievoudig Dakar-winnaar, zijn ambitie kent geen grenzen. We beleefden zijn spannendste jaar met hem, inclusief Carlos Jrs.’ debuut als Ferrari F1-coureur.

Mocro Maffia: Meltem

Te zien bij: Videoland

De Turks-Nederlandse Meltem zit in de creditcardfraude. Ze is slim en doordacht. Haar enige zwakke plek is haar gokverslaafde vader, die geld heeft geleend van team Paus. Meltem roept de hulp in van familie in Düsseldorf om haar vader uit handen van de Mocro Maffia te redden.

Dutchie in Dubai (S01)

Te zien bij: Videoland

De 39-jarige Merel Trip uit Amsterdam leidt al acht jaar een droomleven in Dubai. In Nederland was ze Playboy-model en werkte ze in een winkel. In Dubai runt ze als ondernemer haar eigen vipservicebedrijf INVIP en voorziet ze sterren van alle dingen die zij nodig hebben. Merel geeft een inkijkje in haar jetsetleven.

An Inconvenient Truth

Te zien bij: Pathé Thuis

Deze documentaire presenteert in filmvorm een geïllustreerde lezing van Al Gore over het klimaat. Hij wil hiermee het publiek waarschuwen voor een toenemende noodsituatie voor de planeet, door de opwarming van de aarde.