Apple heeft in iOS 15.2 een nieuw 'Rapport over privacy van apps' toegevoegd. Hiermee kun je zien hoe vaak apps privacygevoelige informatie raadplegen, zoals locatie, contacten, camera, microfoon en foto's.

Rapport over privacy van apps

Sinds iOS 15.2 kun je gebruikmaken van dit nieuwe privacyrapport voor apps. Deze functie werd aangekondigd tijdens WWDC 2021 en is nu in iOS 15.2 toegevoegd. Het houdt in dat je meer informatie krijgt over geraadpleegde privédata door allerlei apps en is dus iets anders dan het al bestaande privacyrapport in Safari, dat zich alleen richt op websites die je in Safari hebt bezocht. Hieronder lees je hoe het nieuwe privacyrapport voor apps werkt. Het is een aanvulling op het privacylabel voor apps dat je in de App Store kunt raadplegen voordat je een app downloadt.

Het privacyrapport voor apps is beschikbaar op de volgende toestellen:

iPhone (iOS 15.2 of nieuwer)

iPad (iPadOS 15.2 of nieuwer)

Apple Watch (watchOS 8.3 of nieuwer)

App-privacyrapport inschakelen

In het rapport vind je ook netwerkactiviteit, bijvoorbeeld wanneer contact wordt gelegd met iCloud. Je kunt het als volgt inschakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Blader omlaag en tik op Privacy. Blader omlaag en tik op Rapport over privacy van apps. Schakel het rapport in en wacht een paar uur, terwijl je verschillende apps gebruikt.

App-privacyrapport bekijken

Keer na verloop van tijd terug naar het app-privacyrapport en bekijk de inhoud. Het rapport toont data van de afgelopen dagen, verdeeld over verschillende onderdelen:

Toegang tot gegevens en sensors

Hier vind je een lijst van apps die toegang hebben gekregen tot sensoren en data. Zo is te zien dat de Berichten-app data uit het adresboek heeft geraadpleegd. Het gaat hier om het raadplegen van contacten, locatie, foto’s, camera, microfoon en mediabibliotheek. Tik je op een app dan kun je meer info te zien krijgen, inclusief de tijdstippen waarop de data is geraadpleegd. Zo zie je bijvoorbeeld van een weer app het exacte tijdstip waarop je locatie is geraadpleegd.

Netwerkactiviteit van apps

Hier kun je zien welke domeinen een app heeft geraadpleegd in de afgelopen zeven dagen. Zo blijkt de Muziek-app domeinen zoals play.itunes.apple.com te hebben gebruikt. Als hier verdachte domeinnamen bij staan, kan dit reden zijn om de app te verwijderen. Je vindt hier ook tracking- en analysetools van bijvoorbeeld Google en Facebook, als een app deze gebruikt. Ook DoubleClick is een bekende tool.

Netwerkactiviteit van websites

Heb je websites bezocht via Safari en andere browsers, dan krijg je hier te zien welke domeinen er zijn geraadpleegd. Zo levert een bezoek aan nu.nl een lijst met geraadpleegde domeinen op, zelfs als je dit met de ‘veilige’ browser DuckDuckGo bezoekt.

Precies dezelfde info had je – als het goed is – ook terug kunnen vinden in het Safari-privacyrapport, als je de website via Safari had bezocht. Het mooie van dit nieuwe privacyrapport voor apps is dat het ook voor alle andere browsers werkt.

Meest geraadpleegde domeinen

Onderaan vind je een lijst van de meest geraadpleegde domeinen. Je vindt hier je meestbezochte websites, maar ook de diverse trackers en analysetools die het meest worden gebruikt. Je kunt erop tikken om te zien welke apps en websites het domein hebben gebruikt.

App-privacyrapport uitschakelen

Wil je de informatie uit het ‘Rapport over privacy van apps’ niet meer zien, dan kun je het gemakkelijk uitschakelen:

Ga naar Instellingen > Privacy. Tik op Rapport over privacy van apps en blader omlaag. Tik op Schakel rapport over privacy van apps uit.

Ook interessant om te lezen het Safari-privacyrapport voor bezochte websites. Verder kun je in de App Store het privacylabel voor apps raadplegen voordat je een app downloade.