Apple voegt in macOS Monterey 12.1 een aantal nieuwe functies toe én lost een aantal belangrijke bugs op. We nemen de nieuwste functies in macOS Monterey 12.1 met je door.

Nieuwe functies in macOS Monterey 12.1

Eind oktober bracht Apple macOS Monterey uit, de nieuwste update voor de Mac met nieuwe functies zoals Livetekst, Siri Shortcuts op de Mac en AirPlay op de Mac. Op een aantal functies moesten we nog langer wachten, waaronder SharePlay en Universal Control. Voor die laatste hebben we nog geen goed nieuws, want het is nog onduidelijk wanneer deze functie beschikbaar komt. Maar gelukkig biedt macOS Monterey 12.1 nog wel andere nieuwe functies.

Sommige van de nieuwe functies zijn gelijk met die in iOS 15.2, maar er zijn ook wat functies toegevoegd die eerder al op de iPhone en iPad beschikbaar waren.

#1 SharePlay naar de Mac

Met ingang van macOS Monterey 12.1 is SharePlay ook op de Mac beschikbaar. Met deze FaceTime-functie kun je tijdens een videogesprek samen met iemand naar muziek luisteren, films en series kijken en meer. SharePlay was al onderdeel van iOS 15.1, maar is dankzij macOS Monterey 12.1 dus ook eindelijk op de Mac te gebruiken. Je activeert SharePlay op de Mac door vanaf de menubalk op het FaceTime-icoontje te klikken en op de SharePlay knop te klikken. Je kan ook daar je scherm delen via FaceTime. Het werkt niet alleen van Mac naar Mac, maar ook van Mac naar iPhone of iPad

#2 Foto terugblikken sterk verbeterd

In iOS 15 heeft de Foto’s-app een aantal verbeteringen gekregen. De meest interessante verbetering was de vernieuwde Terugblikken-functie. Met een geheel nieuw design én een catalogus van miljoenen nummers uit Apple Music om je terugblikken op te fleuren, kun je je foto’s op een mooie manier herbeleven. Gek genoeg was deze verbeterde Terugblikken-functie nog niet beschikbaar op de Mac, maar in macOS 12.1 dus wel.

#3 MacBook Pro notch-verbeteringen

Apple heeft met de nieuwe MacBook Pro voor het eerst de notch op een Mac geïntroduceerd. Maar helemaal vlekkeloos ging dat nog niet. Bij sommige apps verschenen icoontjes van de menubalk achter de notch, waardoor deze nagenoeg onbruikbaar werden. In macOS Monterey 12.1 heeft Apple dit opgelost. In de lijst met bugfixes staat dat er een probleem opgelost is waarbij de behuizing van de camera (oftewel de notch) extra’s in de menubalk kon blokkeren.

Bekijk ook Sommige apps hebben moeite met de MacBook-notch en daar is een opmerkelijke oplossing voor De MacBook Pro 2021 heeft een notch voor de camera en meer, met links en rechts ernaast de vernieuwde menubalk. Maar wat als er zoveel in de menubalk staat dat de notch in de weg zit? Dat kan problemen geven, maar er is een instelling om dit te voorkomen.

#4 Erfeniscontact toewijzen

Net als in iOS 15.2 kun je ook in macOS Monterey 12.1 nu een erfeniscontact toewijzen. Daarmee geef je bij leven aan wie er na je overlijden toegang mag krijgen tot jouw gegevens. De functie wordt ook wel Digital Legacy genoemd en maakt onderdeel uit van je Apple ID.

Bekijk ook Zo krijgt familie toegang tot jouw iPhone bij ongeval of overlijden Het is niet iets waar mensen graag over nadenken: wat als er iets met je gebeurt, waardoor je zelf niet meer je iPhone kunt bedienen? Bijvoorbeeld als je bewusteloos of in coma raakt, of in het ergste geval overlijdt. Hoe zorg je dat familie toegang krijgt tot jouw iPhone, wachtwoorden, sociale media-accounts en dergelijke?

#5 Verbeteringen en aanpassingen in apps

Ook in diverse standaardapps heeft Apple verbeteringen en aanpassingen gedaan. Dit zijn vooral wijzigingen die we ook op de iPhone en iPad zien met iOS 15.2 en iPadOS 15.2. Dit zijn ze in het kort:

Herinneringen : Je kan tags hernoemen en verwijderen, zonder dat je daarvoor de oorspronkelijke herinnering nodig hebt.

: Je kan tags hernoemen en verwijderen, zonder dat je daarvoor de oorspronkelijke herinnering nodig hebt. Notities : Ook in de Notities-app kun je tags hernoemen en verwijderen uit het overzicht.

: Ook in de Notities-app kun je tags hernoemen en verwijderen uit het overzicht. TV-app : De TV-app krijgt een Store-tabblad, waarin je films uit de iTunes Store kan kopen en huren.

: De TV-app krijgt een Store-tabblad, waarin je films uit de iTunes Store kan kopen en huren. Aandelen : Bekijk de valuta en de beurs van een bepaald aandeel. Je kan ook de valuta’s in het overzicht uitschakelen en er is een nieuwe YTD-grafiek.

: Bekijk de valuta en de beurs van een bepaald aandeel. Je kan ook de valuta’s in het overzicht uitschakelen en er is een nieuwe YTD-grafiek. Mail : In de Mail-app kun je Verberg mijn e-mailadres gebruiken bij het opstellen van een nieuwe e-mail.

: In de Mail-app kun je Verberg mijn e-mailadres gebruiken bij het opstellen van een nieuwe e-mail. Berichten: In de VS hebben kinderen de optie om mogelijke naaktfoto’s geblurd te ontvangen. Zij kunnen als ze dat willen de ouders waarschuwen voor mogelijk ongeschikt materiaal. De Mac analyseert de foto’s lokaal die via iMessage verstuurd worden.

#6 Bugfixes in macOS Monterey 12.1

Tot slot bevat macOS Monterey 12.1 nog een aantal bugfixes voor problemen die de afgelopen tijd opdoken. Naast de verbeterde werking van de notch zijn er ook nog wat andere bugfixes voor de 2021 MacBook Pro’s:

MagSafe : MagSafe laadde soms niet op als de 16-inch MacBook Pro 2021 dicht en afgesloten was.

: MagSafe laadde soms niet op als de 16-inch MacBook Pro 2021 dicht en afgesloten was. HDR : HDR-video’s in YouTube zorgden soms voor problemen bij een 2021 MacBook Pro.

: HDR-video’s in YouTube zorgden soms voor problemen bij een 2021 MacBook Pro. Bureaublad en schermbeveiliging : Deze optie in Systeemvoorkeuren bleef soms blank bij het kiezen van een foto uit je bibliotheek.

: Deze optie in Systeemvoorkeuren bleef soms blank bij het kiezen van een foto uit je bibliotheek. Trackpad : De trackpad kon slecht of niet reageren op clicks, waaronder de functie Tikken om te klikken.

: De trackpad kon slecht of niet reageren op clicks, waaronder de functie Tikken om te klikken. Externe schermen: Sommige MacBook Pro’s en MacBook Air’s werden niet opgeladen als deze aangesloten waren op een extern Thunderbolt of usb-c display.

macOS Monterey 12.1 is naar verwachting vanaf deze week beschikbaar. Lees ook onze round-up van functies in iOS 15.2 voor iPhone-specifieke verbeteringen.