Via het Privacyrapport in Safari zie je welke trackers gebruikt worden door websites die jij bezoekt. Het rapport geeft een totaaloverzicht en uitleg van trackers. Lees hier hoe het werkt.

Privacyrapport in Safari

Het Privacyrapport in Safari is een functie van iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur. Deze software is in het najaar van 2020 beschikbaar voor iedereen en wordt op het moment dat je dit leest getest.

Je vindt het Privacyrapport in Safari en je hoeft hier niets voor te installeren. We leggen uit hoe het werkt op de iPhone, iPad en Mac. Op de Mac vind je hier zelfs een nieuwe knop voor in de knoppenbalk.

Wat is het Privacyrapport in Safari?

Op het internet word je vaak gevolgd door de websites die je bezoekt. Dat gebeurt met trackers en is voor websites bijvoorbeeld nuttig voor reclamedoeleinden. Zo kan er een profiel van je worden opgebouwd om reclames te tonen waar je hopelijk meer interesse in hebt. Een deel van deze trackers wordt automatisch geblokkeerd door Safari. Het Privacyrapport laat zien welke dit zijn en door hoeveel sites de trackers worden gebruikt.

In het rapport vind je de trackers die de afgelopen 30 dagen geblokkeerd zijn. Ook zie je hoeveel procent van de door jou bezochte websites trackers probeerden te plaatsen. Op basis van jouw gebruik kan Safari in de toekomst sneller andere trackers blokkeren. Het systeem wordt dus effectiever naarmate je het vaker gebruikt.

Wil je het rapport opnieuw instellen? Dan moet je je Safari geschiedenis verwijderen. Hoe dat moet lees je in onze tip.

Privacyrapport gebruiken op iPhone en iPad

Om het Privacyrapport te gebruiken op je iPhone of iPad hoef je niets extra te installeren. Het zit ingebouwd in Safari en het is makkelijk te openen, kijk maar:

Open Safari en ga naar een willekeurige website. Tik linksboven op het aA-symbool en kies Privacyrapport. Schakel tussen het Websites– en Trackers-tabblad en tik op websites/trackers voor meer informatie.

Wanneer je op een website tikt zie je welke trackers deze site allemaal wilde gebruiken en wie de uitgever van de tracker is. Vanuit het Trackers-tabblad zie je welke trackers het meest worden gebruikt. Linksboven zie je het totaal aantal geblokkeerde trackers, met rechts daarvan het percentage van de websites die je (tevergeefs) probeerden te volgen.

Zie je nog geen informatie staan? Dan moet je Safari wat langer gebruiken. Al snel merk je dat het rapport opvult, dus kijk na een paar websites weer terug om de resultaten te zien. Sommige trackers worden pas geïnitieerd als een pagina helemaal geladen is.

Privacyrapport op Safari voor Mac

Op de Mac is het Privacyrapport iets uitgebreider dan op je iPhone of iPad. Je kunt namelijk snel zien welke trackers je huidige pagina probeert te gebruiken. Verder is het uitgebreide rapport wel hetzelfde als op de andere apparaten. Wanneer je Safari opstart zie je links van de adresbalk een schild-symbool staan als snelkoppeling. Zo gebruik je het Privacyrapport:

Open Safari op een willekeurige website. Klik op het schild-symbool om de huidige trackers te zien. Meer zien? Klik dan op het i-symbool in dit venster. Schakel tussen het Websites– en Trackers-tabblad en tik op websites/trackers voor meer informatie.

Wil je de knop uit je Safari knoppenbalk verwijderen, dan kun je nog steeds bij het rapport. Klik daarvoor linksboven in je menubalk op Safari, gevolgd door Privacyrapport. Je krijgt nu het hele rapport te zien. De weergave voor de huidige pagina is alleen beschikbaar via de snelkoppeling.

Het kan zijn dat het rapport niet automatisch bijwerkt als het geopend is. Open het rapport dus opnieuw voor de meest recente informatie als je ondertussen websites bezoekt. Wil je meer tips over anonimiteit op het internet? Bekijk dan hier hoe je Safari in Privémodus (incognito) gebruikt.