Na het omstreden Safari-redesign van vorig jaar, dat gedurende de beta’s naar aanleiding van gebruikersfeedback flink teruggeschroefd is, doet Apple het dit jaar wat rustiger aan als het gaat om Safari. In macOS Ventura en iOS 16 krijgt Safari uitsluitend wat nuttige updates in bestaande functies en verbeteringen achter de schermen. Er komt dus geen nieuw of aangepast ontwerp, waardoor je gelukkig niet weer helemaal hoeft te wennen aan de nieuwste versie van Safari. Maar wat is er dan wel nieuw? We nemen hier alle verbeteringen van Safari in iOS 16 en macOS Ventura met je door.

#1 Tabgroepen krijgen een update: samenwerken en meer

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Vorig jaar introduceerde Apple de tabgroepen in Safari. Je kunt daarmee tabbladen bij elkaar zetten in een aparte groep en deze een naam geven. Denk bijvoorbeeld aan tabbladen voor het plannen van een vakantie, met bijvoorbeeld de website van het hotel, de autoverhuur of excursies. Met iOS 16 en macOS Ventura kun je ook samenwerken met anderen aan een set van tabgroepen. Om het voorbeeld van de vakantie nog even aan te houden: als je bijvoorbeeld samen met iemand op afstand dingen aan het plannen bent voor de vakantie, kan iedereen die je toevoegt de tabbladen bekijken, nieuwe tabbladen toevoegen en verwijderen. Op die manier kun je dus eenvoudig samenwerken, zonder dat de andere al jouw andere tabbladen uit andere groepen kan zien.

Bovendien kun je per tabgroep een apart startscherm inrichten voor nieuwe tabbladen. Sinds iOS 15 kun je in Safari een achtergrond instellen, favorieten toevoegen en meer. Maar in iOS 16 kun je dit nu ook per tabgroep aanpassen, zodat de wijziging niet per se voor al je tabgroepen geldt. Tot slot kun je een tabblad vastpinnen, om te voorkomen dat deze per ongeluk verwijderd wordt. Een vastgezet tabblad wordt ook gesynchroniseerd als je dit binnen een gedeelde tabgroep doet.

#2 Safari ondersteunt Nederlandse vertalingen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Safari heeft een ingebouwde vertaalfunctie, waarmee je een pagina in bijvoorbeeld het Duits in één tik kan vertalen naar het Engels. Je hebt dan geen aparte app nodig. Maar sinds de vertaalfunctie in Safari geïntroduceerd is, ontbrak Nederlands nog altijd. In iOS 16 en macOS Ventura voegt Apple een aantal nieuwe talen toe, waaronder dus Nederlands. Dit is ook onderdeel van de systeembrede vertaalfunctie en de aparte Vertaal-app, waar Nederlands ook allemaal beschikbaar komt.

Overigens voegen de updates ook ondersteuning toe voor het vertalen van teksten in afbeeldingen in Safari dankzij Livetekst. Maar helaas ondersteunt Livetekst nog geen Nederlands als taaloptie, ook niet in iOS 16 en macOS Ventura.

#3 Webpushes komen naar mobiel

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Het is je op de Mac misschien wel eens opgevallen: je gaat naar een website en krijgt de vraag of de website je pushberichten mag sturen. Je ziet dit bijvoorbeeld vaak bij nieuwssites. Wij bij iCulture kunnen ook desktopnotificaties sturen bij belangrijk nieuws. Apple heeft nu laten weten dat deze pushberichten voor websites in 2023 ook naar mobiel komen, dus in iOS 16 en iPadOS 16. Het gaat dus nog even duren voordat dit ingevoerd wordt. We verwachten dat Apple dat in bijvoorbeeld iOS 16.4 pas toe gaat voegen, ergens in het voorjaar van 2023.

#4 Meer Safari-extensies en synchronisatie

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Sinds iOS 15 kunnen ontwikkelaars van apps ook webextensies toevoegen aan hun apps, die rechtstreeks in Safari op iPhone en iPad geïnstalleerd kunnen worden. In de nieuwe updates kunnen ontwikkelaars meer soorten webextensies maken dankzij nieuwe API’s. Bovendien worden de extensies nu gesynchroniseerd tussen je apparaten. In de instellingen van Safari zie je een lijst van alle beschikbare extensies op je toestel. Installeer je een extensie, dan verschijnt deze ook automatisch op je andere apparaten met hetzelfde account. Je hoeft dat dus niet meer per apparaat te regelen.

#5 Instellingen per website gesynchroniseerd

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

In Safari kun je per website enkele instellingen aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat een site automatisch in de Reader-weergave geopend wordt. Dergelijke instellingen worden vanaf iOS 16 en macOS Ventura gesynchroniseerd. Je hoeft daardoor maar één keer een instelling aan te passen. Dat betekent ook dat een instelling op je iPhone voor een website gesynchroniseerd wordt met je Mac, waar je misschien weer andere voorkeuren hebt.

#6 Safari-verbeteringen voor wachtwoorden en beveiliging

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Safari kan bij het aanmaken van een account een sterk wachtwoord voor je genereren die automatisch opgeslagen wordt in je iCloud-sleutelhanger. Vanaf iOS 16 en macOS Ventura kun je meteen vanuit dit veld het wachtwoord nog aanpassen, mocht de website specifieke eisen aan een wachtwoord stellen. Soms is er bijvoorbeeld een speciaal karakter nodig of stelt een website eisen aan een maximale lengte. Als het gegenereerde wachtwoord niet aan alle eisen voldoet, hoef je dus straks niet meer naar de instellingen van iCloud-sleutelhanger te gaan om daar het wachtwoord aan te passen. Dat kan dan eenvoudig rechtstreeks in Safari.

Een andere verbetering is ondersteuning voor passkeys. Passkeys moeten wachtwoorden helemaal overbodig maken, waardoor er ook minder gevaar is op hacking. Volgens Apple zijn de passkeys veiliger dan elk ander systeem voor tweestapsverificatie en is inloggen ook een stuk makkelijker.

#7 Nieuwe webtechnologieën

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Apple spreekt op haar pagina voor ondersteuning voor nieuwe webtechnologieën. Zo voegt Apple in Safari 16 ondersteuning toe voor zogenaamde container queries. Andere CSS-verbeteringen vinden we in de cascade layers. Ben je ontwikkelaar en wil je meer weten over de nieuwe webtechnologieën die ondersteund worden in Safari 16, dan vind je in Apple’s sessie over dit onderwerp meer info. Als gebruiker betekent dit dat websites mogelijk beter werken in Safari, omdat er nieuwe technologieën gebruikt worden die ook in andere browsers zoals Chrome beschikbaar zijn.

