iOS 17 functies alleen in het Engels

In iOS 17 zijn allerlei handige nieuwe functies te vinden. Eén ervan is het automatisch groeperen van de boodschappenlijst in de Herinneringen-app. Zo worden groente en fruit in een aparte sectie gezet, zodat je ze op de groenteafdeling in de supermarkt in één keer kunt afvinken. Dat klinkt handig, maar wie op zoek is gegaan naar deze tijdbesparende functie komt bedrogen uit. Het werkt namelijk alleen als je toestel staat ingesteld op Engels. Wil je toch aparte secties in je boodschappenlijst, dan zul je ze handmatig moeten aanmaken. Dat kan gemakkelijk met de nieuwe functie ‘gedeeltes’ in de Herinneringen-app. Maar er zijn nog meer functies die alleen in het Engels werken.



Deze iOS 17-functies werken alleen in het Engels

Heb je je iPhone in het Engels ingesteld, dan zit je helemaal goed want dan kun je onderstaande functies gewoon gebruiken. Heb je echter de Nederlandstalige interface, dan zul je er vergeefs naar zoeken. We hopen uiteraard dat ze nog naar het Nederlands komen, maar dat kan nog wel even duren.

Automatisch gegroepeerde boodschappenlijst : Dit is een nieuwe functie om automatische secties in de Herinneringen-app te maken, maar werkt voorlopig alleen in het Engels.

: Dit is een nieuwe functie om automatische secties in de Herinneringen-app te maken, maar werkt voorlopig alleen in het Engels. Hé Siri : Voor het activeren van Siri hoef je alleen nog maar ‘Siri’ te zeggen. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels.

: Voor het activeren van Siri hoef je alleen nog maar ‘Siri’ te zeggen. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels. Meerdere Siri-opdrachten achter elkaar : Je kunt meerdere verzoeken aan Siri geven, zonder dat je de assistent steeds hoeft te activeren. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels.

: Je kunt meerdere verzoeken aan Siri geven, zonder dat je de assistent steeds hoeft te activeren. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels. Live Voicemail : Je krijgt een realtime transcriptie als iemand bezig is een voicemailbericht in te spreken. Dit gebeurt lokaal op de iPhone, dus je hebt geen Visual Voicemail nodig. Klinkt het belangrijk genoeg om de beller te spreken, dan kun je meteen opnemen. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels.

: Je krijgt een realtime transcriptie als iemand bezig is een voicemailbericht in te spreken. Dit gebeurt lokaal op de iPhone, dus je hebt geen Visual Voicemail nodig. Klinkt het belangrijk genoeg om de beller te spreken, dan kun je meteen opnemen. Werkt op alle iOS 17-toestellen, maar alleen in het Engels. Diverse camerafuncties: Het herkennen van waslabels, objecten, recepten en waarschuwingslampjes in de auto werkt alleen in het Engels. Bekijk hiervoor ons artikel over de iOS 17 camerafuncties.

Bovenstaande functies werken op alle iPhones waarop je iOS 17 kunt installeren. Kun je een aangekondigde nieuwe functie niet vinden? Dan kan het ook zijn dat de betreffende iOS 17-functie niet op oudere toestellen werkt.

Daarnaast zijn er nog diverse functies die we niet in Nederland kunnen gebruiken omdat ze nog niet beschikbaar zijn gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de betaaldiensten Fitness+, News+ en de Apple Card-creditcard. Sommige daarvan zullen wellicht nooit beschikbaar komen, terwijl het bij de andere een kwestie van afwachten is. Ook in iOS 17 en bij de andere platformen vind je functies die alleen regionaal worden aangeboden. Zo is de Roadside Assistance via satellieten voorlopig alleen in de VS te gebruiken en dit geldt ook voor de topografische kaarten op de Apple Watch. Tot slot zijn er nog enkele iOS 17-functies die later komen, zoals de Journal-app en AirPlay in hotelkamers. Daarover lees je meer in het volgende artikel.