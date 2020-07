Maak je graag filmpjes van jezelf, bijvoorbeeld als vlogger of TikTok-ster? Dan is de Pivo Pod misschien iets voor jou. Deze houder voor je iPhone draait (automatisch) met jou mee en heeft meer coole functies.

Pivo Pod iPhone-houder is voor video en foto

We kunnen de mooiste videobeelden schieten met onze iPhone, maar nog altijd lopen veel mensen nogal te klunzen met het rechtop houden van de camera. Sommige hoesjes glijden altijd weg of je hebt überhaupt geen verticaal object om tegenaan te leunen. Dat probleem lost de Pivo Pod op en je krijgt bovendien allerlei handige functies ervoor terug.



De Pivo Pod is bedoeld voor video’s én foto’s. De meest noemenswaardige videofunctie heet Auto-Tracking en volgt jou automatisch. Dat is handig als je voor een filmpje moet lopen of dansen, maar je kunt hier je video-idee ook op aanpassen en een creatiever filmpje maken. In plaats van een stilstaande achtergrond maak je met de Pivo Pod een dynamische achtergrond. Je moet dan wel even opruimen voor je begint.

Voor foto’s is er de Many Me-functie. Hiermee maak je uiteindelijk één foto waar jij tot wel 15 keer in kan staan. Het werkt simpel: met de meegeleverde afstandsbediening start je een timer en neem je een pose aan. Dit doe je net zo vaak tot je shot compleet is. Je kunt hier erg creatief mee omgaan en bijvoorbeeld een foto maken waarin je jezelf laat schrikken van, nou ja, jezelf.



Beeld: Pivo

Speciale Pivo Pod app biedt extra functies

Verder kan de Pivo Pod livestreams starten naar meer dan 30 platformen waaronder YouTube, Facebook, Twitter en Twitch. De Pivo Pod kan je ook helpen met het maken van roterende timelapses, want het apparaatje kan 360º draaien. Daarmee kun je natuurlijk meeslepende shots maken op bijvoorbeeld een druk plein. De roterende functie helpt ook met het maken van panoramafoto’s.

Al deze speciale functies vereisen de Pivo Pod app. Deze is gratis in de App Store te downloaden en krijgt regelmatig verbeteringen. Wil je net wat meer uit je Pivo Pod halen, dan verkoopt het merk wat accessoires. Zo kun je een mini-studio kopen om detailfoto’s te maken van kleine objecten, zoals toetjes. Door de witte plastic muurtjes wordt het licht perfect verdeeld over je onderwerp.

Bovenop zit een ingebouwde optische waterpas waarmee je zorgt dat al je video’s bij het opnemen al recht staan. Dat scheelt tijd in de nabewerking. Wil je de Pivo Pod hoger boven de grond houden, dan zit er een standaard 1/4 schroefdraad onderop om met de meeste statieven te gebruiken.

De Pivo Pod kost $159, maar is op het moment van schrijven te koop voor $109. Daar komen op dit moment $9 verzendkosten naar Nederland bovenop. Je kunt een Pivo Pod kopen bij de fabrikant. Standaard krijg je een afstandsbediening meegeleverd. Wel zo handig!