Deze functies ontbreken op de iPad in iPadOS 14

iPadOS 14 komt eraan en dat betekent dat er een hoop nieuwe functies aan komen. In onze round-up van de beste iPadOS 14 functies heb al kunnen kennismaken met een aantal. Maar er ontbreken ook enkele functies op de iPad, die je op de iPhone wél krijgt. Dit zijn ze.

Apple heeft iOS vorig jaar in twee delen gesplitst. De iPad kreeg een eigen iPadOS, met speciale functies die je alleen op de iPad vindt. Het lijkt er misschien op dat je op de iPad veel meer mogelijkheden hebt dan op de iPhone. Zo kreeg de iPad al veel eerder picture-in-picture en heb je allerlei multitasking-mogelijkheden. Toch is dat niet zo.



#1 Geen emoji zoeken

We begrijpen niet helemaal waarom Apple deze functie achterwege heeft gelaten. Apple heeft in iPadOS 14 een nieuwe pop-over voor emoji toegevoegd, zodat je ze makkelijker kunt toevoegen aan je chats. Dat nodigt uit om eens wat vaker emoji te gebruiken.

Maar je zult dan wel eindeloos moeten scrollen. Gek genoeg wordt het zoeken naar emoji namelijk alleen toegevoegd in iOS 14, niet in iPadOS 14. Technisch gezien is er niet echt een reden voor. Terwijl de hoeveelheid emoji ook op de iPad zo exponentieel is toegenomen, dat je je het apelazerus zoekt.

#2 Geen Appbibliotheek

Een van de beste vernieuwingen in iOS 14: de App Library (Appbibliotheek). Juist voor mensen die veel apps geïnstalleerd hebben is het ideaal om snel een overzicht te krijgen per categorie. Je hoeft er zelf niets voor de toen: Apple deelt alle apps automatisch in. Ook kun je een alfabetische lijst van al je apps bekijken.

Helaas komt het niet naar iPadOS en dat is jammer, want ook daar heb je te maken met een grote hoeveelheid apps. Er is eigenlijk ook geen goede reden te bedenken waarom Apple het achterwege laat. Technisch gezien moet het niet moeilijk zijn.

Bekijk ook Zo werkt de Appbibliotheek in iOS 14 Heb je te veel apps geïnstalleerd en raak je regelmatig het overzicht kwijt? Met de nieuwe Appbibliotheek (App Library) worden je apps automatisch in allerlei categorieën ingedeeld. Hier lees je er meer over.

#3 Geen widgets op het beginscherm

Nog zo’n handige functie, waarvan het onbegrijpelijk is dat Apple er op de iPad niets mee doet. Je kunt op de iPhone widgets op je beginscherm zetten, zodat je je beginscherm persoonlijker kunt maken. Als je een grote widget met aandelenkoersen of het weerbericht op je scherm wil hebben kan dat, ook al is er op de iPhone maar weinig ruimte voor.

Op de iPad was dit ook leuk geweest. Je krijgt wel toegang tot alle nieuwe widgets, die een nieuw uiterlijk en meerdere formaten hebben gekregen, maar ze staan altijd in de zijbalk links. Terwijl juist op de iPad zoveel ruimte is voor een mooie indeling met infoblokken. Ook hier geldt, dat we niet goed begrijpen waarom Apple het niet mogelijk maakt, omdat het technisch gezien niet moeilijker is dan op de iPhone.

#4 Geen App Clips via NFC

Sinds de iPad Air 2 en de iPad mini 3 zit er een NFC-chip in de iPad. Die kun je voor allerlei dingen gebruiken, maar op de iPad gelden er allerlei beperkingen. Zo kun je NFC niet gebruiken voor het betalen met Apple Pay in winkels.

Ook bij de nieuwe functie App Clips zijn er beperkingen. Je krijgt op de iPad wel de mini-apps, maar je kunt ze niet vinden met NFC, zoals op de iPhone mogelijk is. De enige twee mogelijkheden zijn het aantikken van een linkje of het scannen van een QR-code.

#5 Geen Vertaal-app

Apple probeert met een aantal punten terrein op Google te veroveren. Zo komen er verbeteringen voor Apple Kaarten aan, kun je voortaan universeel zoeken zonder Google in de browser te openen en komen er systeembrede vertaalfuncties. Je kunt bijvoorbeeld in Safari meteen een hele pagina vertalen, ook op de Mac in Big Sur.

Maar de Vertaal-app ontbreekt op de iPad. Je kunt dus niet met iemand een gesprek voeren terwijl je samen op de bank zit met de iPad op schoot.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe Vertaal-app op iPhone Met de Vertaal-app in iOS 14 kun je teksten vertalen naar 11 talen onderling. Hoe werkt deze app en wat zijn de verschillen met Google Translate? In deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

#6 Geen autosleutels beheren op de iPad

Car Keys is een nieuwe functie om je autodeur te openen en de motor te starten met de iPhone. Je kunt ook digitale autosleutels aanmaken en beschikbaar stellen aan familie en vrienden. Het zou handig zijn als je ‘s avonds thuis op de bank ook digitale autosleutels kunt aanmaken, maar dat kan niet. Ze zijn niet aanwezig op de iPad. Er gelden nog wel meer beperkingen. Zo moet je beschikken over een Apple Watch Series 5 of nieuwer en komt het voorlopig alleen op de BMW Serie 5 van 2021, die binnenkort bij de dealer te bewonderen is.

#7 Geen flitsers in Apple Kaarten

OK, dit is er eentje waarmee we nog wel kunnen leven: er zijn geen flitsers te zien in Apple Kaarten op de iPad. Wel kun je routes plannen voor je elektrische voertuig en de fiets. Vergelijk je echter de pagina’s met gedetailleerde functies voor iOS 14 en iPadOS 14, dan ontbreken daarop twee dingen: de extra nauwkeurige locatie en de flitspalen en rood licht-camera’s langs je route.

Refine location

Quickly get a highly accurate location and orientation when you’re in urban areas with poor GPS signals. Speed cameras

Maps lets you know when you’re approaching speed cameras and red-light cameras along your route. You can also see where individual cameras are located on the map.

#8 Oogcontact in FaceTime

Er komt een superhandige functie naar FaceTime! Oogcorrectie. Het lijkt dan alsof je in de camera kijkt, terwijl je in werkelijkheid naar je gesprekspartner kijkt. Nu we bijna dagelijks videobellen met vrienden en/of collega’s is het je vast wel eens opgevallen dat het lastig is om én naar de ander te kijken en tegelijk de indruk te wekken dat je in de camera kijkt. iOS 14 gaat dit automatisch oplossen, zodat het lijkt alsof je oogcontact hebt. Het zou eigenlijk al in een eerdere versie van iOS 13.x zitten, maar werd er later weer uitgehaald.

Geen Weer-app op de iPad

Langzamerhand zijn alle iPhone-apps wel naar de iPad overgezet. Maar er ontbreken toch nog steeds een paar. De Weer-app krijgt op de iPhone enkele nieuwe functies erbij, zoals waarschuwingen bij onstuimig weer en de regenverwachting kijkt verder vooruit. Maar de iPad moet het nog steeds helemáál zonder Weer-app doen.

Geen Gezondheid-app op de iPad

De Gezondheid-app ontbreekt ook nog op de iPad, zodat je je grafieken en data alleen kunt bekijken op het kleinere scherm van de iPhone. Eigenlijk is dat vreemd, want sinds iOS 12 wordt de gezondheidsdata op iCloud bewaard en zou dus ook op de iPad getoond kunnen worden.

Wat je wél krijgt op de iPad lees je in ons artikel over de beste iPadOS 14-functies. Je kunt bijvoorbeeld met Scribble (Schrijven) veel meer teksten met de Apple Pencil schrijven en omzetten naar getypte tekst. Oh ja, maar dan alleen in het Engels en Chinees, voorlopig.

Bekijk ook Dit zijn volgens ons de beste functies in iPadOS 14 Apple heeft in iPadOS 14 speciale functies voor de iPad toegevoegd. Maar welke springen er nu echt uit? Vooral liefhebbers van de Apple Pencil komen aan hun trekken!

Heb jij nog meer functies ontdekt die op de iPad ontbreken, terwijl ze wel op de iPhone te vinden zijn? Dan horen we dat natuurlijk graag!