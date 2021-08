IKEA heeft de afgelopen jaren diverse slimme producten op de markt gebracht die meerdere functies hebben. Het bekendste voorbeeld is de SYMFONISK-lijn, een samenwerking met Sonos. De nieuwste is de IKEA SYMFONISK schilderijlijst, een schilderij waarin een speaker verwerkt zit. Nu komt het Zweedse woonwarenhuis opnieuw met een slim product dat ook dienst doet als een meubel: de STARKVIND luchtreiniger.



IKEA STARKVIND slimme luchtreiniger is bijzettafeltje

IKEA had al de FORNUFITG-luchtreiniger, maar die was niet slim en kon je alleen slim maken met een aparte stekker. Vanaf oktober komt daar dus een slimme luchtreiniger bij. De IKEA STARKVIND komt in twee varianten. Er komt een losse luchtreiniger in meerdere kleuren, maar het meest interessant is de bijzettafelvariant. Dit model is in feit een houten bijzettafeltje, waarbij de luchtreiniger onder het tafelblad verstopt zit.

De STARKVIND heeft vijf verschillende standen voor de ventilator en een automatische modus. Daarmee wordt de kracht van de luchtreiniger aangepast aan de hand van de hoeveelheid PM2.5-deeltjes in de kamer. Deze deeltjes kunnen van invloed zijn op de luchtkwaliteit in huis. Er zitten drie filters in. Het grote filter vangt haar en stof op, terwijl het kleinere filter die kleine PM2.5-deeltjes en pollen wegnemen. Ook bepaalde gassen en VOC’s worden door de luchtreiniger opgevangen. Kookgeurtjes of rooklucht moet een stuk minder worden. De STARKVIND is geschikt voor ruimtes tot 20 vierkante meter en vangt 99,5% van de deeltjes op.

De STARKVIND is op zichzelf te bedienen via de knop aan de zijkant, maar door hem te koppelen aan de IKEA TRADFRI-hub kun je hem ook met je iPhone bedienen via de IKEA Home Smart-app. Je kan schema’s instellen en via de app aflezen hoe de luchtkwaliteit in huis is. Er is voor zover bekend geen ondersteuning voor andere smart home-systemen, zoals HomeKit of de Google Assistent.

De IKEA STARKVIND wordt vanaf oktober uitgerold, maar of hij dan ook meteen in Nederland verkrijgbaar is, is niet duidelijk. De bijzettafelvariant (donker of lichte kleur) kost $189,-, terwijl de losse versie (zwart of wit) $129,- moet gaan kosten.