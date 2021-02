IKEA heeft een luchtreiniger uitgebracht, die met een slimme stekker in en uit te schakelen is. De IKEA FÖRNUFTIG-luchtreiniger is en in zwart en wit en kost €49,99.

IKEA FÖRNUFTIG-luchtreiniger

De FÖRNUFTIG verbetert de luchtkwaliteit binnenshuis en belooft je huis gezonder te maken. Hij wordt geleverd met een deeltjesfilter en een optioneel gasfilter om de lucht te zuiveren van vervuiling, waaronder geuren, stof, rook, pollen en chemicaliën. Bestellen kan nog niet en afhalen al helemaal niet, maar de productpagina’s staan in ieder geval wel online, zodat we weten wat IKEA van plan is. Er is daardoor ook bekend wat de vervangende filters kosten en hoe ‘slim’ deze luchtreiniger is.



IKEA maakt bijvoorbeeld duidelijk dat je een slimme stekker kunt gebruiken om het apparaat in en uit te schakelen. IKEA adviseert de eigen TRADFRI slimme stekker, maar het kan uiteraard met elk ander merk. Je hoeft na het inschakelen niet meer fysiek op een knop te drukken, maar je krijgt de laatst ingestelde luchtsnelheid. Met een draaiknop kun je kiezen uit drie snelheden. ‘s Nachts kun je de luchtzuiveraar in slaapstand zetten, op een lagere ventilatorsnelheid en een laag geluidsniveau, zodat je rustig kan slapen terwijl de lucht wordt gezuiverd.

Verplaatsbaar

De IKEA FÖRNUFTIG-luchtreiniger kan een kamer van 10 vierkante meter reinigen. Is de kamer groter, dan heb je meer exemplaren nodig. Je kunt ze aan de wand hangen of met de meegeleverde voet op de grond plaatsen. Ze zijn draagbaar en door hun gewicht van 3,5 kg niet al te zwaar. Ook zijn deze luchtreinigers met hun formaat van 31 x 45 centimeter wat kleiner dan gangbare merken zoals Winix. De luchtstroom vindt plaats aan de bovenkant, dus die kant moet je vrijhouden. Er gaat een led-lampje branden wanneer het tijd is om de filters te vervangen. Dit is ongeveer elke 6 maanden.

Ontstaan vanuit persoonlijk frustratie

De luchtreiniger is ontworpen door David Wahl, productontwikkelaar bij IKEA. Hij kreeg een paar jaar geleden te maken met een zogeheten ‘levensgebeurtenis’, waardoor hij zich bewuster werd van de impact van lucht in huis op onze gezondheid. “In alle huizen vliegen deeltjes van verschillende groottes rond”, aldus de IKEA-website, “en doordat we tegenwoordig steeds meer tijd thuis doorbrengen, kunnen deze deeltjes onder andere tot allergische reacties en een verstoorde nachtrust leiden.”

Zoals het wel vaker gaat: David kon na een lange zoektocht nog steeds geen betaalbare en stijlvolle luchtzuiveraar vinden en besloot er daarom zelf eentje e maken.

Bij een luchtreiniger moet je regelmatig het filter vervangen. Bij IKEA kost een HEPA 12 deeltjesfilter €4,99 terwijl je voor het gasfilter €9,99 kwijt bent. Daarmee liggen de prijzen een stuk lager dan bijvoorbeeld bij Dyson. Het HEPA-deeltjesfilter houdt stof, pollen en dergelijke tegen. Volgens IKEA wordt daarbij ongeveer 99,95 procent van de kleinere deeltjes gefilterd. Het gaat hier om fijnstof met een deeltjesgrootte tot 2,5 µm.

Het gasfilter zorgt dat onaangename geurtjes zoals rook, kookluchtjes en gaschemicaliën worden verminderd. In schoonmaakmiddelen, huishoudelijke producten en interieurmaterialen zoals vloerbedekking zit bijvoorbeeld formaldehyde, dat schadelijk kan zijn.

Bekijken in zwart en in wit voor €49,95