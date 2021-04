Magic Keyboard met Touch ID FAQ

Eén van de verrassingen van Apple’s april-event was de onthulling van een nieuwe versie van het Magic Keyboard voor Mac. Apple introduceerde een gloednieuwe versie, waar niet alleen nieuwe knoppen op zitten maar waar ook een Touch ID-vingerafdrukscanner in zit. Het eerste wat je moet weten is dat dit nieuwe Magic Keyboard niet zomaar los te koop is, maar ook belangrijk is dat de Touch ID-sensor niet zomaar met elke Mac werkt. In deze korte FAQ over het nieuwe Magic Keyboard met Touch ID lees je hoe het zit.



#1 Welke nieuwe Magic Keyboards zijn er aangekondigd?

Apple heeft niet één, maar drie nieuwe modellen van het Magic Keyboard aangekondigd. Het gaat om deze nieuwe versies:

Standaard Magic Keyboard: nieuw design en nieuwe knoppen

Standaard Magic Keyboard met Touch ID: nieuw design en nieuwe knoppen

Magic Keyboard met numeriek toetsenblok met Touch ID: nieuw design en nieuwe knoppen

Alle nieuwe modellen hebben een bijgewerkt design, waarbij je kan kiezen uit de zeven kleuren van de nieuwe iMac: groen, geel, oranje, rood, paars, blauw en zilver. Het gaat daarbij om de kleur van het aluminium. Het nieuwe design van het toetsenbord zie je vooral aan de knoppen in de hoeken: die hebben nu dezelfde afronding als de aluminium rand van het toetsenbord zelf.

#2 Wat is er nieuw aan het toetsenbord?

Alle nieuwe modellen hebben dezelfde nieuwe knoppen. Het gaat om deze toetsen:

Emoji-knop: linksonder is een nieuwe emoji-knop toegevoegd, te herkennen aan de wereldbol. Deze staat op de plek van de Fn-toets rechts op het toetsenbord met numeriek toetsenblok.

Spotlight-knop: op de plek van F4.

Dicteren-knop: op de plek van de F5.

Niet storen-knop: op de plek van de F6.

Lock-knop/Touch ID: vergrendel en ontgrendel je Mac.

Qua toetsaanslag verandert er niks. Er zit nog steeds een schaarmechanisme in, zoals Apple die ook op het huidige Magic Keyboard heeft. Toetsenverlichting ontbreekt helaas ook op het nieuwe model.

#3 Met welke Mac-modellen werkt het nieuwe Magic Keyboard?

Het nieuwe Magic Keyboard werkt met alle Macs, maar je kan niet alle functies gebruiken. De Touch ID-sensor werkt alleen op Macs met M1-chip. Momenteel zijn dat de nieuwe iMac 2021, Mac mini eind 2020, MacBook Air eind 2020 en 13-inch MacBook Pro eind 2020. De Touch ID-sensor maakt gebruik van een beveiligd onderdeel in het toetsenbord zelf, om het signaal draadloos naar de Mac te sturen. Dit werkt alleen met een M1-chip, waardoor de Touch ID-knop alleen op die modellen werkt.

Gebruik je het toetsenbord met Touch ID-sensor op een andere Mac (bijvoorbeeld met Intel-chip), dan kun je het toetsenbord wel gewoon gebruiken. Alleen de Touch ID-sensor werkt dan niet.

#4 Kan ik het nieuwe toetsenbord ook los kopen?

Het is op moment van schrijven nog lastig om aan het nieuwe toetsenbord te komen, ongeacht welke van de drie nieuwe modellen je wil. Apple levert het nieuwe Magic Keyboard nog alleen bij de nieuwe iMac 2021. Bij het instapmodel van de nieuwe iMac krijg je het nieuwe Magic Keyboard zonder Touch ID-knop. Wil je toch de Touch ID-scanner of wil je de grotere versie met numeriek toetsenblok, dan kun je voor een meerprijs daarvoor kiezen bij het samenstellen van de iMac. De duurdere versie van de nieuwe iMac (met 8-core GPU) heeft wel standaard het Magic Keyboard met Touch ID.

Je kan het nieuwe Magic Keyboard dus niet los aanschaffen.

#5 Komt het nieuwe Magic Keyboard ooit los verkrijgbaar?

Dit weten we nog niet, maar we gaan daar wel vanuit. Apple heeft in het verleden vaker sommige accessoires exclusief uitgebracht in combinatie met een iMac, zoals de spacegrijze accessoires bij de iMac Pro. Later kwamen deze ook los verkrijgbaar. Op welke termijn Apple dit met de nieuwe Magic Keyboards gaat doen, is nog niet bekend.

#6 Hoeveel kost het nieuwe Magic Keyboard met Touch ID?

Het nieuwe Magic Keyboard zonder Touch ID wordt standaard geleverd bij de nieuwe iMac met 7-core GPU en het model mét Touch ID krijg je bij de 8-core GPU. Het is niet bekend hoe hoog de meerprijs is die Apple daarvoor rekent. Dat weten we zodra de iMac in de verkoop gaat, vanaf 30 april.