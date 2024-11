Apple heeft een volgende stap gezet richting de komst van een slimme bril. Hoewel een echte Apple-bril nog jaren van ons verwijderd is, is Apple wel al aan het onderzoeken wat er qua mogelijkheden in moet zitten.

Apple heeft met de Vision Pro haar eerste volledige headset op de markt gebracht, maar door het hoge prijskaartje en beperkte mogelijkheden is het nog niet een enorm grote hit. Apple kijkt daarom al een tijdje naar andere wearables, zoals AirPods met een camera. Maar een van die andere nieuwe wearable is een slimme bril, een productcategorie dat de laatste tijd populairder wordt door de Meta-brillen in samenwerking met Ray-Ban. En volgens Bloomberg heeft Apple nu een volgende stap gezet: er wordt onderzoek gedaan binnen het eigen personeel voor een eventuele slimme bril.

‘Apple onderzoekt slimme bril onder personeel’

Er zou een intern onderzoek zijn naar het aanbod van huidige slimme brillen, zoals die van Meta. Apple zou met het onderzoek feedback van eigen personeel willen verzamelen over deze productgroep in het algemeen en dus de huidige modellen die nu al verkrijgbaar zijn. In de nabije toekomst zouden er meer focusgroepen samengesteld worden, om de verdere mogelijkheden te onderzoeken. Apple kiest ervoor om dit onder eigen personeel te doen, omdat de exacte plannen daarom geheim blijven.

In een e-mail aan eigen werknemers zegt Apple dus op zoek te zijn naar deelnemers in een aankomend onderzoek naar de huidige markt van slimme brillen. Welke vragen er in dit onderzoek precies gesteld worden, is nog niet duidelijk. Maar mogelijke vragen zijn wat de deelnemers het liefst zouden doen met zo’n bril en wat ze van het huidige aanbod vinden, zodat Apple een beeld krijgt van welke functies er in ieder geval in moeten en hoe Apple haar eigen bril beter kan maken dan die van concurrenten.

Apple zou een soortgelijke bril als de Ray-Ban bril van Meta willen maken, met vergelijkbare functies als de AirPods. Tegelijkertijd werken andere merken aan meer geavanceerde versies, waarbij AR ook onderdeel wordt. Huidige brillen bieden slechts de optie om naar muziek te luisteren, vragen te stellen aan een assistent of om video’s te maken. Dat zijn allemaal dingen die je ook met oordopjes kan doen, afgezien van het maken van foto’s en video’s.