Recent is bij de FCC een nieuw product van IKEA opgedoken: de Timmerflotte. Dit puckvormige apparaat is een draadloze sensor die de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meet. Het is IKEA's eerste accessoire met Thread.

De Timmerflotte werkt met het Matter-protocol en maakt gebruik van Thread voor stabiele en energiezuinige communicatie met andere slimme apparaten. Maar hoe nuttig is deze sensor en hoe integreer je hem in je smart home?

Timmerflotte: wat is het en wat kun je ermee?

De IKEA Timmerflotte is een compacte sensor die je in huis kunt plaatsen om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Dit kan handig zijn om je thermostaat of luchtbevochtiger automatisch te laten reageren op de omstandigheden in huis. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin je luchtontvochtiger automatisch wordt ingeschakeld als de vochtigheid te hoog is.

IKEA heeft de Timmerflotte nog niet officieel aangekondigd, maar dit apparaat is dus wel al opgedoken bij de FCC (inclusief tekeningen). Uit de afbeeldingen blijkt dat het apparaatje werkt op twee AAA-batterijen en dat je met een schakelaar kan wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. Er zit ogenschijnlijk geen display in het apparaatje.

Thread en Matter: klaar voor de toekomst

Wat de Timmerflotte extra interessant maakt, is de ondersteuning voor Matter en Thread. Thread is een draadloos protocol dat speciaal is ontwikkeld voor smart home-apparaten. Het zorgt voor een energiezuinige en betrouwbare verbinding tussen apparaten, zonder dat je afhankelijk bent van Wi-Fi of Bluetooth. Dankzij Matter-ondersteuning kan de Timmerflotte eenvoudig samenwerken met andere compatibele apparaten, ongeacht het merk. Zo kun je de sensor niet alleen koppelen aan IKEA’s eigen Dirigera-hub, maar ook aan andere Matter-controllers zoals Apple HomeKit, Google Home of Amazon Alexa.

IKEA maakt voor haar apparaten tot nu toe vooral gebruik van Zigbee, een protocol dat bijvoorbeeld ook door Philips Hue gebruikt wordt. Voor dergelijke accessoires is echter altijd een bridge nodig als je ze wil automatiseren en verbinden met andere smart home-platformen. Om een Matter-over-Thread accessoire zoals de Timmerflotte te kunnen gebruiken, heb je een Matter Controller en Thread Border Router nodig. De IKEA Dirigera-hub is op dit moment geen van beide (al kan het met een update wel geactiveerd worden). Het is dan ook de vraag of deze nieuwe sensor volledig zelfstandig verbinding kan maken met bijvoorbeeld een Apple TV of HomePod, die zowel een Thread Border Router als Matter Controller zijn.

Prijs en beschikbaarheid

Het is nog niet duidelijk wanneer de Timmerflotte in de IKEA-winkels komt te liggen. Over de prijs is op dit moment nog niet veel bekend, maar IKEA staat bekend om zijn betaalbare smart home-oplossingen, dus de sensor zal waarschijnlijk een aantrekkelijke prijs krijgen. Zodra de sensor officieel aangekondigd is, lees je dat hier.