Al een paar jaar test Google voor Google Maps een donkere modus, maar tot een echte uitrol of aankondiging kwam het niet. Tot vandaag, want Google laat weten dat in de komende weken de donkere modus in Google Maps uitgerold wordt. Daarnaast krijgt de iMessage-app van Google Maps een nieuwe functie voor het delen van je locatie.



Google Maps krijgt donkere modus op iPhone

Het is tijdens de navigatie al veel langer mogelijk om de kaarten in een donkere weergave te krijgen. Meestal gaat dat automatisch, maar je kan ook aangeven dat de kaarten tijdens het navigeren altijd donker zijn. Maar met de aankondiging van vandaag gaat Google verder dan alleen de navigatiekaart. De gehele app, dus ook de interface, de zoekfunctie, de informatiekaarten over locaties en plaatsen en meer, kan straks volledig in het donker getoond worden.

Google laat in een preview zien hoe dit eruit gaat zien en laat weten dat je de instelling in Google Maps vindt bij Instellingen > Donkere modus. Het is onduidelijk of er ook een optie komt om de donkere modus automatisch in te stellen op basis van je apparaatinstellingen. Google zegt dat de donkere modus je ogen meer rust geven en dat je iPhone minder stroom verbruikt. Het lijkt er echter op dat er veelal gebruikt wordt van donkergrijs, waardoor het effect op stroomverbruik niet helemaal duidelijk is.

Als jij de donkere modus nog niet ziet, ligt het dus niet aan jou: het duurt nog een paar weken voordat de instelling bij iedereen zichtbaar is.

Vernieuwde iMessage-app van Google Maps

Tegelijkertijd kondigt Google een vernieuwde versie van de iMessage-app aan. De huidige versie laat je je huidige locatie versturen naar een vriend of vriendin, maar met de nieuwe iMessage-app van Google Maps kun je ook live je locatie delen, bijvoorbeeld voor een uur. Je hoeft dan dus niet meer uit de Berichten-app te gaan om je locatie te delen. Apple biedt zelf een soortgelijke functie, maar dan standaard ingebouwd in de Berichten-app. Dat gaat dan via de Zoek mijn-app.

Google licht ook nog de nieuwe widgets van Google Maps uit, die vorige week beschikbaar kwamen. Mocht je nog op zoek zijn naar handige tips voor Google Maps, dan ben je bij ons ook aan het juiste adres.