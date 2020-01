De HomeKit-ondersteuning voor IKEA-rolgordijnen kwam onlangs al beschikbaar in de VS. Je kon het ook in Europa installeren door een VPN te gebruiken en de firmware-update binnen te halen. Maar in Europa zullen we langer moeten wachten. Volgens IKEA UK zijn er technische problemen met de HomeKit-update in de VS, die eerst moeten worden opgelost. Daardoor zal de release in de Europese landen worden uitgesteld, zodat gewerkt kan worden aan een oplossing. IKEA wil zich niet vastpinnen op een datum waarop de HomeKit-update wel zal verschijnen. “Maar ons team werkt eraan”.



Sommige Amerikaanse gebruikers van de IKEA-rolgordijnen merkten dat door de update hun HomeKit-configuratie om zeep werd geholpen. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom IKEA de HomeKit-update voor Europa nu uitstelt. Van alle grote bedrijven die met HomeKit bezig zijn is IKEA tot nu toe het meest ongelukkig. Producten worden soms meermaals uitgesteld en moeten uiteindelijk zonder HomeKit-ondersteuning op de markt komen. Daarna kan het nog maanden of weken duren voordat het wel werkt. Een extra complicerende factor daarbij is dat producten wereldwijd vaak op verschillende momenten worden uitgebracht. Nieuwe smart home-producten die in België al in de winkel liggen, komen pas maanden later in Duitsland of Frankrijk.

Hi there, due to some technical issues with the latest update that was launched in the USA, we have had to delay rolling this update out within the EU until these issues have been fixed. We currently do not have a date for this but our team is working on this. Thanks, Jamie

— IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) January 15, 2020