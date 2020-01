Als je aan slimme verlichting denkt, denk je waarschijnlijk als eerst aan de Philips Hue of IKEA Tradfri-lampen. Maar als je iets unieks in je huis wil hangen, dan is Nanoleaf een interessante optie. Met de lichtpanelen van bijvoorbeeld de Nanoleaf Canvas bevestig je de lampen in een uniek patroon aan de muur. Het nieuwe Learning Series maakt het gebruik van de verlichting volgens Nanoleaf nog makkelijker.



Nanoleaf Learning Series: zelflerende verlichting

Het nieuwe systeem bestaat uit een aantal producten die de verlichting automatisch kunnen aanpassen. Volgens de fabrikant is het met de nieuwe apparaten niet meer nodig om ingewikkelde scenes, schema’s en meer aan te passen. In plaats daarvan reageren de lampen op sensoren en je eigen behoeftes. Ze gaan dit doen met een reeks apparaten, waaronder een Learning Button, een Learning Light Bulp en een Learning Switch. In combinatie met een algoritme wordt op deze manier de verlichting aangepast en ingesteld die voor jou perfect zou moeten zijn.

Het is daardoor dus niet nodig om zelf lampen in te schakelen, automatiseringen in te stellen of de helderheid aan te passen. Het bedrijf wil zich lostrekken van apps en stemassistenten. Desondanks werkt het systeem wel met HomeKit. De nieuwe producten die het systeem slimmer moeten maken, komen beschikbaar vanaf $14,99 tot $49,99. Er komt ook een starters voor $99, waar alle accessoires in zitten. Wanneer ze in de winkels liggen, is nog niet bekend.

Nieuwe panelen op komst

Vorig jaar tijdens de CES kondigde Nanoleaf al de zeshoekige lichtpanelen aan. Deze kan je aan alle zes kanten met elkaar verbinden, waardoor je meer vrijheid zou moeten hebben. We weten nu eindelijk wanneer deze nieuwe versies beschikbaar komen, want Nanoleaf belooft ze voor aankomende zomer. Een prijs is helaas nog niet bekendgemaakt.