Zoals ieder jaar heeft Apple ook voor 2020 weer een reeks aankondigingen in de pijplijn. Wij zijn daarom benieuwd waar jij het meest naar uitkijkt? Zijn het toch de iPhones of is er een ander Apple-product waar je niet op kan wachten?

iCulture peilt: waar kijk jij in 2020 het meest naar uit?

Waar 2019 een jaar was met allerlei nieuwe diensten, wordt 2020 het jaar waarin deze diensten zich moeten bewijzen. We verwachten dus geen introductie van nieuwe diensten, maar er komt uiteraard wel weer een reeks nieuwe Apple-producten in 2020. Zoals ieder jaar vragen we jullie ook deze keer weer waar je het meest naar uitkijkt: is het de iPhone SE 2, de beruchte AirTag of toch de Apple Watch Series 6?



De geruchten van de laatste tijd gaan voornamelijk over nieuwe producten. Wel zou Apple plannen hebben om de meerdere diensten te bundelen in 2020, zodat je voordeliger uit bent als je bijvoorbeeld geabonneerd bent op Apple Arcade, Apple Music en Apple TV+. Geef je niets om diensten, maar gaat je Apple-hart wel sneller kloppen bij een nieuwe iPhone of Apple Watch? Dan is er ook dit jaar weer genoeg te kiezen. Geef in onze poll je drie favorieten aan waar je het meest naar uitkijkt.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Vorig jaar kreeg Apple Pay nog de meeste stemmen, maar omdat de betaaldienst inmiddels bij de grootste Nederlandse banken beschikbaar is, hebben we die optie dit jaar niet meegenomen. Daarnaast keken jullie vorig jaar vooral uit naar de AirPods 2, de software-updates en de nieuwste iPhones. Wat software-updates betreft verwachten we dat Apple de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Afgelopen jaar was op zijn zachtst gezegd een rommeltje, dus er is Apple alles aan gelegen om dit het komende jaar beter aan te pakken.

