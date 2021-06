In februari kregen de IKEA bewegingssensor en snelkoppelknop ondersteuning voor HomeKit. De accessoires zijn daardoor niet alleen te gebruiken voor de Tradfri-lampen, maar ook in combinatie met andere HomeKit-accessoires. De ondersteuning van HomeKit opent deuren naar veel meer mogelijkheden. In een aankomende update van het Tradfri-systeem maakt IKEA het gebruik van deze accessoires in HomeKit nog een stukje eenvoudiger.



Batterijstatus van IKEA bewegingssensor en snelkoppelknop in HomeKit

De aankomende releaseversie 1.17.0 brengt de firmware van de gateway naar versie 1.15.34. Daarbij is ondersteuning toegevoegd voor het bekijken van het batterijpercentage van de snelkoppelknop en de bewegingssensor in HomeKit en de Woning-app. Je hoeft door deze kleine maar handige toevoeging dus niet meer in de IKEA Home Smart-app te duiken om te checken of de batterij bijna leeg is. Bovendien geeft de Woning-app in het statusoverzicht op het eerste Woning-tabblad aan als een batterij bijna leeg is en binnenkort vervangen moet worden. Accessoires van onder andere Philips Hue en Eve geven al de batterijstatus door aan HomeKit.

Bovendien upgrade IKEA met deze aankomende update het HomeKitADK (Accessory Development Kit) van versie 2.1 naar 5.0. In de releasenotes zegt IKEA dat er bovendien bugs opgelost worden met onder andere de bewegingssensor in HomeKit.

Meer updates en ondersteuning nieuwe IKEA-accessoires

In de update voegt IKEA ook ondersteuning toe voor een aantal nieuwe accessoires. Zo komt er een update voor de SILVERGLANS LED Driver, die je gebruikt voor het aansturen van ledstrips in de badkamer. Ook komt er een nieuwe Tradfri N1 bulb deco clear-lamp, in zowel E27 als E14 vorm. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze lamp eruit gaat zien en wat de specificaties zijn. In de releasenotes wordt alleen gesproken over een ‘nieuw product’.

De update heeft als releasedatum 30 juni 2021, maar het kan een aantal dagen duren voordat deze voor iedereen uitgerold wordt.